Doğruya doğru!

Ersun Yanal ve Volkan Ballı'nın Samandıra'ya dönmesi üzerine, "eskiye dönüş" şeklinde eleştiriler oldu.

Biraz bakış açısını değiştirirsek, bu kararların eskiye değil "doğruya varış" olduğunu görmeliyiz.

Yeni bir başkan ve yönetim geldi ve bu isimler ne kulübe, ne de Samandıra'ya hakimdiler. Bir de bunun üstüne ne Fenerbahçe'yi, ne de Süper Lig'i bilen Comolli'yi göreve getirdiler. O da gitti, ne takım ne de rakip analizini değerlendirebilen, oyuncu ilişkilerinden bi haber Cocu ile anlaştı.

Baştan sona kadar acemilik yani.

Yanal ve Ballı ikilisi aslında, bu yollardan daha önce geçmiş, krizleri yaşamış, çözüm aramış, doğru olduğuna inandıkları kararların yanlışlığını anlamış mihmandarlardır. Yol haritası ellerinde olarak oturacaklar ve takıma dağları aşırtacaklar.

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Tecrübe, hayatta satın alamayacağınız tek şey. Hikayede de anlatılır; başarılı yöneticiye sırrını sorarlar, "Doğru kararlarım" der. Onları nasıl sağladığını merak ederler, "tecrübem" der. Peki tecrübesini neye borçlu; "yanlış kararlarıma" çevabını verir.

Başkan Ali Koç, Ersun Yanal'ı yanına oturtup, "Hata yaptım ve bundan döndüm" açıklamasını yaptı. Sezon başından beri açıklamalarına argüman sağlayan dinamikleri de anlatıp, yol haritasının doğru olmadığını belirtti.

Çok ciddi bir tecrübe yaşadılar.

Yüksek bir bedel de ödediler.

Şimdi farklı bir zamana geçiyorlar.



GÖZÜMÜZÜ KARARTABİLİRİZ

Ali Koç'un en heyecanlı cümlesi, Ocak ve Haziran transfer dönemleri için FFP'yi askıya alma ihtimaliydi.

"Zaten kriterleri tutturamıyoruz, yaptırım gelecek. O zaman Ocak ve Haziran'da gözümüzü karartıp, farklı oyunculara yönelebiliriz" dedi.

Genç başkan, servetini yeni takım kurmak için kulübün emrine vermeye hazırlanıyor ve bunu söyleyerek kendini bağlıyor.

Normalde herkesin bu görüşe karşı çıkması lazım. Fakat plan 1,5 yıllık.

Eğer Mayıs'ta UEFA "gelmeyin" diyecekse, bu vizyon doğrudur.

Tabi bir şık eksik kaldı.

2020'de Şampiyonlar Ligi'ne katılacaksanız, bu sezon Avrupa'ya gitme hakkı alacaksınız ki, cezanızı çekebilesiniz.



VALBUENA'NIN ŞİFRESİ

Erzurumspor karşılaşması sonrasında Valbuena, "İkinci yarı profesyonellikten uzaktık. Takımda kirli şeyler olabilir ve bunu kendi içimizde tartışarak çözmeliyiz" dedi.

Bu bir tespittir. Fransızca'da "kirli işler"in anlamı bize göre farklı olabilir. Ancak en tecrübeli oyuncunuz, kendi arkadaşları için "yetersizlik" belgesi veriyorsa, bu şifreyi doğru algılayıp; çözmek gerekiyor.

Fenerbahçe'de işler kötü gidiyorsa, birileri yeterli sorumluluk almıyor demektir. Takım lideri dediğimiz, özellikle de tecrübeli grubun daha çok çaba sarf etmesi ve diğerlerini etraflarında toplaması gerekir.

Gece ile gündüz gibi farklı iki devre oynanıyorsa, üstelik 40 binlik taraftarın desteğine rağmen ayaklar öne koşmuyorsa;

Valbuena'nın şifresini çözmek gerekiyor.