Kupa şifresi

Maçın kupadaki ilk etap olmanın ötesinde, Ersun Yanal için ; "Kim, ne yapar?" sorusunun cevabını da taşıyordu. Öndeki dörtlüsü Fransızca konuşuyor ama oyunu tabelaya yazmakta da "Fransız" kalıyordu.

Belki de uzun zamandır beklenen "ilkler" için, bu 45 ilaç olabilirdi.

Yavan geçen 30 dakikadan sonra gole çok yaklaştıkları anlar oldu. Silimani'yi çok istekli, sürekli topu arayan olarak izliyorduk ama Fenerbahçe'nin sıfıra inmek gibi niyeti olmadı.

Dikine pas üretemedikleri gibi, adam eksilterek dengeyi de bozamadılar.