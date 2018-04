Game over

Başakşehir'in çay, kahve keyfi yaparak izlediği bir maçtı. Fenerbahçeli taraftarların ise ellerinde fikstür ahlar vahlar çekerek, 'bir puanımız daha olsaydı ne olurdu sanki' diyerek seyrettiği bir derbi gecesiydi. Güneş, Türk Telekom'a geldi, ayağının tozu ile Beşiktaşlı taraftarları gerdi. Öyle bir açıklama yaptı ki; 'Aklım hala Fenerbahçe derbisinde, bedenim burda' der gibiydi. Bu, takıma da yansıdı.

Negatif elektrik yüklüydü Beşiktaş.

Terim ile oyuncuları otobüs camlarını yumruklayarak geldi stada. Ev sahibi olması sebebiyle G.Saray zaten 1-0 önde başlarken, yukarıda saydığım sebeplerden dolayı, ki özellikle Şenol Güneş'in inanılmaz gergin olması yüzünden, 2-0 geriden başladı dev maça Beşiktaş!

Geçtiğimiz haftalarda bu sayfalardan, bu sütunlardan yazmıştım; 'Galatasaray- Beşiktaş derbisini kazanan şampiyon olur mu bilemem ama kaybeden dördüncü tamamlar sezonu' demiştim. Hala da arkasındayım ve biraz daha geliştiriyorum; Beşiktaş'ın dördüncü olma ihtimali yüzde 99.



G.SARAY GÖZ BOYADI

Pepe keşke oynamasaydı. Yıllarca Portekiz ve Real Madrid forması giyen, dün geceki maçlardan daha büyük daha anlamlı derbilere çıkan Pepe tanınmayacak haldeydi. Özellikle de ilk yarıda. Tosic topla birlikteyken Pepe'den daha iyi. Galatasaray 'kandırıkçı futboluyla ' oynarmış gibi yaptı ama aslında göz boyadı.

Negredo ile ilk yarıda, Babel ile ikinci yarıda kaçırdığı net pozisyonlar Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı. Bitirici bir forvet olsaydı siyah beyazlılar üst üste üçüncü şampiyonluğunu kutluyordu.

Çatır çutur bir derbi oldu. Beşiktaş kaybederken mesaj verdi. Hatta bas bas bağırdı; Bize golcü lazım.

Almeida, Gomez, Aboubakar, Cenk şart. Medel'in bir de golcü olanı gerek Beşiktaş'a. İkinci 45 dakika, sezonun unutulmazları arasında yerini aldı. Bir Galatasaray bir Beşiktaş kaçırdı. Bir derbi düşünün, Türkiye'nin 1 numarası Fatih Terim'e, 10 kişi kalmış rakibine penaltı atarken, hem de bu isim Gomis iken gözlerini kapattırıyor, sahaya sırtını çevirmesine sebep oluyor!

Büyük bir mucize olmazsa Beşiktaş ligi 4'üncü bitirecek!..

Türkiye Kupası'ndan sonra ligi de kaybetti siyah beyazlılar. Koskoca bir sezon 90 dakikada bitti Beşiktaş için; Game Over (Oyun Bitti).