Kimin umrunda?

Maicon ağır kalır, dönemez' dedi özellikle Adebayor için Terim ve Denayer ile başladı ama kimsenin umurunda değildi.

'Selçuk orta sahada Donk kadar baskın olamaz. Vuramaz, kıramaz, parçalayamaz.

İncesi yok bu maçın' dedi Terim kimsenin umurunda değildi.

Muslera her faul pozisyonunda kalesini terk etti olay yerine gitti. Hakem bir kere uyarmadı. Kimsenin umurunda değildi.

Donk inanılmaz sert oynadı orta sahada!

Normal sertlik değildi bu. Kimsenin umurunda değildi.

Halil Umut Meler maçı yönetmedi idare etti. Kimsenin umurunda değildi.

Devre arasında Arda, Halil Umur Meler'e soyunma odası koridorlarında diklendi.

Kimsenin umurunda değildi.

Hasan Şaş koridorlarda Arda'ya döndü (kibarcasını yazıyorum); 'Daha dünkü çocuklar bugün delikanlılık mı yapıyor?' dedi. Kimsenin umurunda değildi.



GALİBİYET FATİH TERİM'İN

Karşılaşma boyunca iki takımın yedek kulübesi neredeyse yumruk yumruğa girecekti. Kimsenin umurunda değildi.

Galatasaray hücumda defans yaptı Başakşehir'den uzun süre aldı oyunu.

Kimsenin umurunda değildi.

Kimse umursamadı bunları, olanı, biteni...

Maçın umursanacak tek adamı Arda Turan oldu. Ne zamana kadar maçın 60.dakikasına kadar. Mariano öyle bir gol attı ki; 'Beyler kendinize gelin şampiyonluğa koşuyoruz size ne Arda'dan, Marda'dan' der niteliğinde bir goldü. Maç 60'tan sonra başladı işte. 30 dakika Galatasaray gerçek rakibi ile Başakşehir ile oynadı. Herkes umursadı sonra maçı. Herkes hem de. Arda ile Emre çıkınca Abdullah Avcı el frenini iyice çekti. Riskler aldı. Tribünler tamamen maça döndü ve koltuk Galatasaray'ın oldu.

Yaptığı tercihler ve oyun anlayışıyla galibiyet Fatih Terim'indir.

Alanya, Akhisar, Göztepe deplasmanları Beşiktaş ile oynayacağı derbiden daha önemli Galatasaray'ın! Ve dün geceki skor Fenerbahçe'yi iyice yarışın içine soktu. Galatasaray Fenerbahçe'nin de yüzünü güldürdü.