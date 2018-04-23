Dördüncü olur

Beşiktaş takım halinde Kadıköy'de kalmış. Şenol Güneş hastanede ya da evinde… Taraftarı bile sadece kalabalık bir göründüydü.

İnsan yoğunluğu vardı uzun süre Vodafone tribünlerinde.. Onlar da bir tuhaftı.

Dün akşam Beşiktaş'a bir şeyler olmuş gibiydi.

Uzun süre devam etti bu görüntü. 81 dakika boyunca fiziksel, ruh, kafa olarak yoklardı. Sanki lig bitmiş gibiydi siyahbeyazlılar için. Beşiktaş ilk golüne bile normal, sıradan, klasik şekilde sevindi.

Negredo matador dansı yaptı!

Yahu 4-5 gündür ortalık yanıyor 'Şenol Güneş' diye! Adam golü attıktan sonra bütün arkadaşlarını alıp hocasına gitmez mi? Tribünler de Güneş'i unuttu. 81 dakika sahada dolaşan Beşiktaş'ı, kenarda oturan teknik heyeti, yedekleri, malzemeciyi...

Kimseyi tanıyamadım, anlamadım Beşiktaş'ta?

Gol anonslarını dün akşam, bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğu için minik bir kızımıza yaptıran yönetim, 72. dakikada gerçek, esas anonsçusunu devreye soktu! Taraftara seslendi. Uyuyan taraftara!..



Anonsçu devreye girince

Hatta sahada gezinip duran siyah-beyaz formalılara; 'Haydi Beşiktaş taraftarı haydi Beşiktaş' diye haykırdı gerçek anonsçu... Bir ara uyanır gibi oldu taraftar ama Beşiktaş sahada yoktu! Yeşil zemin üzerinde yürüyen siyah beyaz formalar vardı sadece.

Maçtan önce herkes 5-6 olur diyordu.

'Şenol Güneş tribünlere çağrılır' deniliyordu.

Hiçbiri olmadı. Beşiktaş, Malatyaspor'u rahatsız etmedi. Ezbere oynadı siyah-beyaz formalılar. Azıcık Quaresma vardı. Babel ve 2. golü atan Talisca hayal kırıklığı yaşattılar. Oğuzhan hiç yoktu.

Bilakis Beşiktaş dün topu tüfeğiyle olmalıydı Malatyaspor karşısında. Beşiktaş için lig Kadıköy'de bitmişti sanki. Ta ki Talisca'nın golüne kadar. 81.dakikada Talisca ile geri geldiler. 3. golde Q7 golü attı ve Şenol Güneş anca hatırlandı! Taraftar derbiyi hatırladı. Taraftar Güneş'i hatırladı. Vefasızlıktan değil; Sıkıntıdan.

Üzüntüden. Olanlardan. Hayal kırıklıklarından.

Pansumandan...

Perşembe günü Kadıköy'de kalan Beşiktaş, Quaresma'nın golü ile geri döndü. G.Saray da kötüydü, Beşiktaş da... Türk Telekom'da kaybeden 4. olur.