Issız adam – Ertem Şener – Fotomaç ;
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HEPSİ
    15 Nisan 2018, Pazar
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    kalan haftalarda artık puan kaybetmez. Rakiplerinin alacağı sonuçlara göre ligde kendisine yer bulacak. Taraftar 'ta havalimanında 'a 'F.Bahçe gibi oynamak istiyoruz biz, hücum oynat hoca hücum' dedi de zaten ligde en fazla gol atan ikinci takım Fenerbahçe değil mi?
    Eksik olan gol falan değildi bu sezon. Hücum da değildi. Kocaman da değildi. Volkan da. Fenerbahçe'de eksik olan taraftardı. Boş hem de bomboş tribünlere oynadılar aylarca!
    'Sen bizim kocaman umudumuzsun' demediler mi onun için taraftarları?
    Şimdi kimse bahane üretmesin.
    Bu sezon şampiyonluk kaçarsa taraftar yüzünden kaçacak. Çünkü taraftar kaçtı tribünlerden. Deplasmanda lider Fenerbahçe biliyor muyuz? 'de ise yani iç saha maçlarında 4.sırada! Şu anlama geliyor bu; Kadıköy'de yaşanan seçim krizi, taraftaryönetim kavgası F.Bahçe'nin şansının azalmasında en büyük etkendir.

    Tribünler boş kaldı
    Takımın şu ana kadar buralarda olması bile gerçek anlamda bir mucizedir.
    Taraftarsızdı bu sezon. Kimse, hiç bir Fenerli kalkıp 'ah vah şampiyonluk gitti' diye ağlayıp sızlamasın!
    F.Bahçe bu sezon yalnızları oynadı.
    Kocaman bu sezon tek başınaydı, gibiydi. Futbolcuların etrafında sevinecek kimsesi yoktu.
    Tribünde ağlayan Fenerli gördünüz mü bu sezon? Kaçan şampiyonlukların olduğu yıllarda, mağlubiyetlerde muhakkak bir taraftar hep görmez miydik tribünlerde? Görürdük. Ama bu sezon görmedik. Çünkü Fener tribünlerinde özellikle iç saha maçlarında kimseyi görmedik.
    Hadi ağlayın şimdi F.Bahçe taraftarı hadi. Ama sakın futbolculara ve Kocaman'a ağlamayın. Gidin kendi başınıza ağlayın. Şu takımı yalnız bırakmasaydınız en az 5 puanınız daha vardı.
    Sezon başından beri bas bas bağırmıyor mu Kocaman gür sesiyle; Taraftarımızın gücüne ihtiyacımız var!
    Şimdi mi? İş işten geçti. Büyük bir mucize olmaz ise kaçan balık büyük oldu! Issız adam Aykut Kocaman.

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