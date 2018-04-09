Kocaman konuştu

Dedi ki hafta içinde '7'de 7 yapma şansı olan tek takım biziz.' Baktım fikstüre 'büyük değil çok KOCAMAN konuşmuş' dedim.

Öyle zor maçları var ki Fenerbahçe'nin biri hariç.

Hepsi kümede kalma mücadelesi veriyor neredeyse oynayacağı takımların. Osmanlıspor, Antalyaspor, Kasımpaşa (kısmen kurtardı), Bursaspor, Konyaspor.

Düşen Karabükspor'u saymıyorum kızmasın Karabüklü dostlar ama futbolda bazı gerçekler var o maçta 3 puan Fenerbahçe'nin.

Eğer futbol mucizesi yaşanmaz ise.Sivasspor ile da oynayacak Fener ve Sivasspor'un ligde 5.olup Avrupa kupalarına katılma hayali var.

Taraftar inanmıyor O maç da çok zor geçecek Fenerbahçe için. Dişe diş maçlar olacak, kıran kırana geçecek hepsi de.

Aykut Kocaman sadece fikstüre bakmış, puan durumuna bakmamış sanki! Yoksa demezdi öyle. Konuşmazdı 7'de 7 yaparız diye. En azından çok rahat ifade etmezdi bu kadar.

Aykut hoca ya ah diyecek ya oh!

7'de 7 yaparsa üzerindeki takımların kaybetmesini bekleyecek.

Şampiyonluğu kaybederse sebepsizce kaybettiği maçlara yanacak!

Diyor ki Soldado hafta içinde 'Şampiyon olabiliriz'.

Taraftar ne teknik direktörüne ne de futbolcusuna inanıyor. Baksanıza dün geceki Osmanlıspor maçını kaç kişi izlemiş; tribünler dolmadı!!!

Teknik direktörü de oyuncusu da 'şampiyon olacağız' diyor taraftar inanmıyor. İlginç ve yazık.

Fenerbahçe ilk yarıda 6 korner kullandı, sonuç çıkmadı. Valbuena ikinci yarıda oyuna girdi ve kullandığı ilk korner golü getirdi.

Niye öyle içeridesin Valbuena'nın oynatılmaması Fenerbahçe'ye yapılan büyük ihanettir.

Yok beklemiş, topu çok tutmuş falan da filan da.

Sonuca gel sonuca. Valbuena yoksa Fenerbahçe de yok! Bu arada sezon bitiyor Soldado, sezona merhaba diyor!

Fenerbahçe sezon başından bu yana basit goller yiyordu ve çok puan kayıpları yaşadı.

Ne zaman bu hastalığa son verdiler?

4 hafta önce! İşte o gün bugündür 4 haftadır gol yemiyor.

Fenerbahçe Akhisar'a sahasında yenilmeseydi şampiyonluğun en güçlü adayıydı!

İlk gol tartışmalı, tartışmasız onu bilmem de benim takıldığım Osmanlsıpor kalecisidir.

Üzerine gelen topta o kadar içeride neden beklersin? Niye?