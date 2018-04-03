Mesajınız var

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Ruhumuz bir dedi biri. Tam zamanı şimdi dedi diğeri. Hayatımı verdim, çok düşman edindim dedi Fenerbahçe'ye biri. Erkek gibi çıkıp aday oldum dedi diğeri. İlk başkan adaylığımdan daha heyecanlıyım şimdi dedi biri.

Özlenen Fenerbahçe'nin sırrı bende dedi diğeri. Kalırsam Aykut Kocaman ile devam dedi biri. Siz benim vizyonumu anlamadınız mı?

Dünya çapında bir teknik adam gelecek, ben gelirsem dedi diğeri. Futbolcular seçim sürecinden çok etkileniyor, bölüyor camiayı dedi biri.

Ben bölmem birleştiririm, yalan bunlar dedi diğeri. Dediler de dediler.

Yıldırım konuştu. Koç konuştu. Herkes gibi Aykut Kocaman da dinledi, izledi, futbolcuları da.

Seçim meçim kimsenin umrunda değil top sahada olunca. Futbol ne Aziz Yıldırım'ı tanır, ne Ali Koç'u! Kendi kanunları vardır bu güzel oyunun.

Düdük çalar, maç başlar. Hiçbir Fenerbahçeli futbolcu topla buluştuğunda umursamaz ne Yıldırım'ı ne Koç'u.

Tek hedef vardır; o da kazanmak. İyi oynarsan kazanırsın, Fenerbahçe gibi bir takımın futbolcusuysan. İyi oynatırsan kazandırırsın, Fenerbahçe'nin teknik direktörüysen.

Rakip Kayseri, Beşiktaş, Galatasaray falan filan farketmez. Futbolda her şey saha içine kadar.



Susun da top oynayalım

Evde babandan, annenden dayak yersin sahada aslan kesilirsin. Çocukken yaşamadık mı? Kız arkadaşından ayrılırsın, kahrolursun gol yağdırırsın sahaya çıkınca.

Yaşamadık mı? Dostundan kazığın kralını yersin sahada topun suyunu çıkarırsın.

Yaşamadık mı? Futbol böyle bir oyun işte. Sahanın dışı mışı bahane.

Dün bunun örneğini yaşattı Fenerbahçeli futbolcular. O üzerlerindeki 'yeşil emanet forma' bile engel olamadı iyi oynamasına rağmen sarı lacıvertlilerin.

Yetti göğüslerindeki logo ve ayaklarında yuvarladıkları o top. Kazanmak istediler. Çok hem de. Mesaj verdiler mevcut başkana da, adayına da; 'Susun da topumuzu oynayalım' dediler.

Sumudica 3-4-3 taktiği ile değil hangi sistemle çıkarsa çıksaydı, 13-14 kişi ile de başlasaydı fark etmeyecekti. Fenerbahçe çok iyi başladı, çok iyi bitirdi.

Aziz Yıldırım'ı hiç gülerken gördünüz mü son zamanlarda, son yıllarda? Dün gördük! Hatta dün maçta o kadar rahattı ki, golden sonra ekrana geldi başkan.

Arkasındaki televizyonda Kanal D'de bir dizi! 'Ara ara çok sevdiği dizisini seyrediyor olabilir' demeden geçmedim. O kadar rahattı takımından, oynadığı futboldan.

Aziz başkan, Ali bey mesajınızı aldınız mı dün akşam futboldan ve futbolculardan.