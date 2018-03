Batan güneş!

Yorgunum. Ayağım ağrıyor.

Adalem çekiyor. Dinlenemedim.

Sular kesildi. Elektrikler gitti. Falan da filan da. Beşiktaş'ın bahanesi olmaz. Olamaz. Olmamalı.

Maç bir başladı herkes geliyor Başakşehir'de Beşiktaş'ın üzerine. Beşiktaş'ın son iki sezonunda en kötü ilk 30 dakikasını izledik dün gece. Fener, Alanya çözmemiş dağıtmış. Moraller yerlerde.

Emre yok, Epureanu yok, Arda da yok. Kimse yok nerdeyse. Bunun üzerine Mossoro da sakatlanmaz mı maçın başlarında! Umursamadı bile Başakşehir.

Her şey Başakşehir'in aleyhineydi.

Ama Beşiktaş'tan çok daha iyilerdi.

Hepsi iki kişilik oynadı. Aratmadılar yokları.

Maç Beşiktaş'ın yarı sahasında geçti durdu. Beşiktaş savundu durdu. Yahu Aykut Kocaman ne yaptı? Mesut Bakkal? İkisi de önlerde bastılar. Saldırdılar.

Güneş çözemiyor Başakşehir'i olacak gibi değil. Basit top kayıpları bitirdi siyah-beyazlıları.

Beşiktaş'ın üretken ismi yoktu. Golcüsü yoktu. Ortadan getireni yoktu.

Güneş sıkılmasa, elinde olsa tribündeki Cenk Tosun'u indirecekti sahaya.

61'de sahada 10 kişi kalan Başakşehir'e karşı da etkisizdi Beşiktaş.

Oğuzhan oyuna sonradan girdin, imkan buldun yap yapacağını! Oğuzhan'a sormaz mı taraftar 'dün değil de ne zaman?' Babel sahanın her yerindeydi de onun futbol lisanını bilen, anlayabilen yoktu ki?

Hücumu çok kısır kaldı Beşiktaş'ın.

Çok açık ve net bir şekilde; Beşiktaş ligde her takımla baş ederken Başakşehir'e gücü yetmiyor. Yetemiyor. Biri demedi mi futbolculara 'bu maçı kazanırsanız şampiyonluk için büyük adım atacaksınız' diye? Yok hayır yani taraftar bile futbolculardan daha çok inanmıştı.

Her şeyiyle yanlıştı Beşiktaş için dün gece. Değişiklikler yanlış. Hamleler yanlış. Reaksiyonlar yanlış. Yanlıştı Beşiktaş baştan sona.

Adri, Tosiç, Atiba, Tolgay her biri inanılmaz kritik yerlerde atağa çıkarken top kayıpları yaptılar. Beşiktaş'ın futboluna iyi çalışan Avcı ve Başakşehir'in futboluna çalışmayan Güneş var. 10 kişi kalan takıma beraberlik golü atamayan Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı F.Bahçe'den biraz daha fazla. G.Saray ile Başakşehir ise başbaşa giderler.

Düşünün ki Beşiktaş'ın pozisyonu bile yoktu dün.

10 kişilik Başakşehir'i deviremeyen Güneş bu sezon battı.