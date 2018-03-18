Mış mış mış

oreografi harikaymış, değilmiş.

Volkan, Muslera kucaklaşmış, Türkiye alkışlamış.

Fatih Terim çok şıkmış, Aykut Kocaman panikmiş.

Soldado 11'deymiş, Fernandao yedekmiş.

Valbuena ile başlanmalı mıymış?

13.dakika Mehmet Ekici, Feghouli'ye yaptığı hareket en az sarı kartmış. 15. dakikada Mehmet bu defa Belhanda'ya faul yapmış ikinci sarıdan atılmalıymış.

Fenerbahçe, 15.dakikada 10 kişi kalmalıymış. Fernando etkiliymiş.

Feghouli topun suyunu çıkarmış ama kendisinin de suyu çıkmış. Belhanda gezginleri oynamış. Linnes sağda sinir küpüne dönmüş . Rodriguez ikinci yarı daha iyiymiş. Selçuk ağırlığını koyamamış. Top bile ilk yarıda oyundan sıkılmış, 'benim ne işim var burada' demiş! Nagatomo ikinci yarıda Fenerbahçe'nin sağ tarafını felç etmiş. Şener kontrollerde kötüymüş.

Dirar aslında iyimiş ama neden çıkartılmış? Skertel ile Gomis yapışık ikiz gibiymiş. Merkezde oyun sıkışmış.

Diğer yanda genişlemiş. Giuliano soru işaretleriyle doluymuş. Alex tribündeymiş. Şu kadar ofsayt olmuş.

Bu kadar kart çıkmış. En çok o koşmuş.

Az kart çıkmış. Çok faul yapılmış.

Hamleler teknik adamlar tarafından doğruymuş yanlışmış.

İkinci 45 dakika daha tempoluymuş.

Hatta Galatasaray 80.dakikaya kadar Fenerbahçe'den daha da iyiymiş.

Sonra F.Bahçe evinde olduğunu hatırlamış! Galatasaray Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yine yenememiş. Isı haritası o renkmiş bu renkmiş.

Bize göre dünya derbisi olan dünkü maçı neredeyse dünyanın yarısı naklen yayınlamış!

Sonuç?

Mış mış mış da muş muş muş.

Ey futbolseverler; Beşiktaş'ın Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı derbiler, kırmızısıyla, sarısıyla, penaltısıyla, golleriyle, hakem kararlarıyla daha heyecanlı geçmiyor mu?

Daha çok konuşulmuyor mu?