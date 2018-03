Yenerse şampiyon

Beşiktaş daha ilk düdükle çok baskılı başladı. 5.dakikada 'sanki bitime 5 dakika varmış' gibi bir pres ile yüklendi.

Lens'ten Quaresma'nın Q'su olamayacağı tescillendi. Babel dağlara taşlara vurdu. İstikrarı 'istikrarsızlığı' oldu yine Hollandalı'nın. Yalancı pozisyonlar vardı özellikle ilk yarıda. Atiba gençlik aşısı yaptırmış gibiydi. Medel gelecek haftayı kaçırmama adına biraz ürkekti. Kırmızı kalemim yok ki altını çizeyim ama büyük harflerle yazayım; 'QUARESMA'SIZ VODAFONE'DA

OLMAZ, OLAMAZ'. Takımı ateşlemesi, bencilliği, trivelaları, sağa sola koşması, durması kalkması her şeyiyle binlerce Beşiktaşlının önünde bambaşka oluyor. Taratar da onunla ayrı bir havaya giriyor. Tam Quaresma'nın maçıydı dün. Lens'in oynayamadığını gören Şenol Güneş anlık bir Caner değişikliği yapamaz mıydı maçın başlarında?

Caner, Quaresma'dan sonra en çok asist yapan oyuncusu değil mi Güneş'in?



Tolgay müthişti

Talisca 'biraz kendine oynadı' diyor bazı yorumcular. İster kendine, ister babasına, ister anasına, ister kardeşine oynasın atsın da kime oynarsa oynasın. Sonuçta attığı gol Talisca'dan önce Beşiktaş'a yazıyor! Tolgay'ı defalarca yazmak şart. Çok formda. Dün akşam hem Talisca, hem Oğuzhan, hem de Atiba'ydı sanki. Kendisiyle beraber 4 kişilik oynadı! Golü atanı yazıp gole kadar üretenleri yazmamak futbola ihanet olur. spordb.com var maç analizlerini çok iyi yapan bir site. Maçta Tolgay'ın ne derece etkili olduğunu ve her an Beşiktaş'ın gol atabileceğini sürekli sinyal verdi. Yani rakamlar da 'Beşiktaş attı atacak' diye bağırdı. Pepe'yi aradı mı Beşiktaş? Hayır. Çok hızlı, çok iyi oynuyor. 18 bile değil 6 pasa ışık hızıyla geliyor Beşiktaş ama gerçek golcüsünü bulamıyor. Negredo harika bir asist adamı. Gol attırma becerisi daha fazla. Love ile olmaz maalesef. Olmuyor da. Gomez'i, Aboubakar'ı ve Cenk'i arıyor siyahbeyazlılar.

Beşiktaş şampiyonluğun en güçlü adayı. Kilidi G.Saray maçı çözer. Haftaya Başakşehir değil ama 31. hafta G.Saray'ı yenerse üstü üste 3. şampiyonluk gelir.