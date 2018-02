Dünyaya Medel

Beşiktaş'ta kaleyi bulan ilk şut 35.dakikada Quaresma ile geldi.

Şenol Güneş'in takımı ilk yarıda uzun bir süre Bayern Münih maçının etkisinde kalmıştı sanki. İnanılmaz derecede tedirgin oynadılar.

10 numarasız Beşiktaş, Talisca'yı da Oğuzhan'ı da çok aradı. Pepe'yi sadece ilk yarıda.

Derbilerde gerilim hep Fenerbahçe'ye yarar ama Aykut Kocaman dün gece ısrarla tansiyonun düşmesi için çabaladı. Hatta ofsayttan gol atan Fernanadao'nun 'çirkin gol sevincine' ilk tepkiyi kendisi gösterdi.

Aykut Kocaman'ın takımı ilk kez belki de bir maçta bu kadar faul yaptı.

Fenerbahçe'de Giuliano'yu hiç bu kadar etkisiz görmedim. Lider oyuncu gibi davranmadı.

İkinci yarıda bambaşka Beşiktaş değil 'yeter artık' diyen Vida vardı.

Yeryüzündeki tüm Beşiktaşlıları ateşledi.

Dünyanın öbür ucundan geldi vurdu kafayı. Sanki maçın devre arasında Kiev'den yeni gelen gerçek Vida'ydı. Attı ölü toprağını hem kendi üzerinden hem de arkadaşlarının hatta tüm camianın üzerinden.



Quaresma ile dünyaya bedel

Medel kısa boyuna rağmen sahanın en uzunu gibiydi. Bastığı yerin altında bir o kadar daha Medel var galiba?

Acayip bir futbolcu. Tarifi yok. Kalbi göğsünde değil ayaklarında Medel'in.

Sahanın her yerinde o vardı.

Kalede, savunmada, orta sahada, forvette, yedek kulübesinde, tribünde, reklam panolarında, kale direklerinde, korner bayraklarında... Her yerde Medel vardı. Dünyaya bedel değil dünyaya Medel'di çabası, isteği, forma aşkı.

Büyük maçların takımı Fenerbahçe uzun zamandır ilk kez bu kadar küçük oynadı.

Kameni belki de kariyerinin en güzel golünü Quaresma'dan yedi.

Beşiktaş, Quaresma ile dünyaya bedel 3 puan aldı.

Kara Kartal yeniden doğdu.