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    13 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Kimsenin değil

    Türk Telekom Stadyum'una bu sene her maçta olduğu gibi oyunu rakip sahaya yıkarak başladı. Bunun üstüne Antalyaspor takımını açık oynatarak Galatasaray'ın ekmeğine adeta yağ sürdü.
    gollerine dün gece de devam etti. Gomis taraftarının önünde aslana dönüşüyor. Deplasmanda ise en azından bir leopara dönüşse Galatasaray'ı şampiyon yapar. Kritik haftalara girerken Galatasaray'ın en büyük kozu kendi evinde oynadığı maçlarken en büyük handikapı ise taraftarından yoksun çıktığı deplasman maçları.
    Ndiaye'nin satılması, 'nun sakatlığı Galatasaray'ı orta sahasında büyük bir sekteye uğrattı.

    Deplasmanlar belirler
    - Donk orta sahası zayıf rakiplere karşı idare etse de zorlu rakiplere karşı Galatasaray'ın sıkıntı yaşayacağı kesin. 2. golden sonra 'durmayın devam edin' diyen 'in öğrencileri ikinci yarının başlarında Antalyaspor'un oynamasına izin verdi. Fatih Terim'in yıllardır oyun sisteminde en önemli bölge orta saha oldu. Hoca hep koşan ısıran pres yapıp top çalan futbolculardan oluşturdu o bölgeyi. Bu dönemdeki orta sahası ise tamamen Hocanın felsefesine aykırı futbolculardan kurulu.
    Bununla birlikte ligin en formda kanat futbolcusu Rodrigues ile beraber En formda forveti Gomis elinde.
    Zaten sene başından beri bu iki futbolcunun fark yarattığı her maçı kazandı Galatasaray. Dün oynanan maç Galatasaray için ne kadar ölçü olmasa da Fatih Terim önderliğindeki Galatasaray lig tablosunda liderliğe yükseldi.
    Haftaya Kasımpaşa deplasmanında ikinci yarıdaki gibi bir oyun sergilerse Sarı kırmızılılar beraberlik bile büyük kazanç olur. Bundan sonra Galatasaray'ın şampiyonluğu deplasmanlardaki maçları belirleyecek gibi gösteriyor.
    Gelecek sene Şampiyonlar Ligi'ne giderse Galatasaray kadrosunda büyük revizyon yapması gerekli. Bu kadro Fatih Terim'in kurduğu kadro değil. Eski dönemlerde orta sahasını oluştırduğu Melo, Okan, Suat, gibi dinamik futbolcularla kuracağı kesin.
    Maçın sonunda 'ın yaptığı disiplinsizliği Fatih Terim affetmez.
    Hoca haftlardır kendisini kazanmak için çabalarken Belhanda'nın yaptığı bu hareket O'nu artık kadroya çok zor sokar.

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