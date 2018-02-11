NBA yolcusu Kartal

Rahatlık dönemi bitti. Beşiktaş için artık uzun ve yorucu bir yol başlıyor. İlk durak Konya deplasmanı olacak. Atmosferinden tutun da Konyaspor'un ligdeki durumuna kadar şartlar siyah beyazlılar için hep aleyhte.

Konya'da alınacak sonuç belki de sonra ki maratonu da iyi ya da kötü etkileyecek. Beşiktaş, Konya'dan sonra Münih'e gidecek. Dünyanın gözü bu maçta olacak. Ardından F.Bahçe ile içerde, sonra yine bu sefer 'kupa maçı' için evinde F.Bahçe ile, Trabzon ile deplasmanda, G.Birliği ile İstanbul'da, Bayern ile Vodafone'da rövanş ve tekrar kupada F.Bahçe ile ama bu kez Kadıköy'de ve ligde. Başakşehir ile Fatih Terim stadında. Başım döndü. Sanki NBA maçlarına çıkacak Beşiktaş! Dünyanın en özel ligi Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'de nasıl takımlar gün aşırı maç yapıyor, siyah beyazlıları da böyle bir serüven bekliyor.



Taraftar hangisini ister

Tarihinde böyle bir fikstürle karşılaşan bir diğer Türk takımı da 2000 ve 2013'ün G.Saray'ı oldu. 2000'de TFF, G.Saray'a kolaylık sağladı ama 2013'ün TFF'si aynı anlayışta değildi.

Beşiktaş'ı bu fikstürde bozan tek gerçek karşılaşacağı takımların hedefleri. İçlerinden biri var ki siyah beyazlılar o takımla oynamasa belki de fikstürü hiç dillendirmeyecek.

Bu takımın adı F.Bahçe'den başkası değil! Bir de Şenol Güneş F.Bahçe'ye farklı bileniyor ve çok başka duygular besleyerek hazırlanıyor.

Buradan Beşiktaş taraftarına soruyorum;

Bayen Münih'i elemek mi yoksa bu sezon lig şampiyonluğu mu? Gözünüzü kapatın ve düşünün.

Ben bu konudaki cevabımı bir sonraki Beşiktaş maçında yazacağım.

Ama cevabım çok kesin ve net!

Karabükspor maçı ile ilgili tek bir yorum yapmıyorum. Yapmam da! Karabükspor artık gelecek sezonun kadrosunu kuruyor ve her maçında TFF 1.Lig'in yeni sezonuna hazırlanıyor.

Dün geceki maç Beşiktaş için bir ölçü değildi. Zorlu fikstür için bir prova oldu.