Tamamen duygusal

En iyi orta sahanı sattın. Paran olmadığı için transfer yapamadın.

4 aydır futbolcularının parasını ödeyemiyorsun. Teknik direktörünüz hafta içinde 'Paramız yok, zamanımız yok, emeğimiz çok' diyerek büyük mesajı verdi. Bu olumsuz tablo ile daha önce Başakşehir ve Beşiktaş'ı devirmiş Sivas maçına çıktın.

Maç başladıktan sonra Terim'in yüzündeki ifade her şeyi anlatır gibiydi.

Bu gerginlik rakip kulübeyle tartışan Hasan Şaş'ın hareketlerine de yansıdı. Öyle ki Beşiktaş, F.Bahçe ve en önemlisi Başakşehir puanlar kaybetmiş liderliğe sadece 90 dakikan kalmış. Motivasyonun üst seviyede olması gerekirken psikolojik olarak G.Saray, takım halinde yerlerdeydi.

Muslera'nın konsantrasyonu bozuk.

Sinirleri de. Söz konusu maddiyat olunca Taffarel falan bahane. Hatta Fatih Terim bile. Ne yapsın? Cebinden mi versin futbolculara? O kadar yabancı futbolcu bir yere kadar motive edilir. Gelelim futbola.

G.Saray'ın özeti; Malatya-G.Saray maçı, kes-kopyala-yapıştır Sivasspor G.Saray karşılaşması. Savruk futboldu G.Saray'ın oynadığı topun adı.

Sarı kırmızılıların orta sahası N'diaye ve Fernando öncesi iki sezon top kazanamadı. Dün ikisi de yoktu ve Sivas taraftarı top orta sahadeyken hep 'oley' çekti.

Fernando için G.Saraylılar toplu duaya çıkmalı. Acil, hızlı bir şekilde tedavisi tamamlanıp dönmeli.

Puan kayıpları olacak tabi ki ama dünkü gibi değil. Terim'in takımı böyle puan bırakmamalı.

Nagatomo aslan değil kedi gibi oynadı.

Güçsüz! Dayanıklılık konusunda o bölgeden sıkıntı yaşayabilir Galatasaray.

Bire bir mücadelelerde ayakta kalma şansı zor. Rakipten uzak sadece topla oynaması şart.

Ortaları kötüydü. Hücumda top tutamadı.

Frank De Boer, Caner Erkin'i Nagatomo bahanesi ile Inter'den göndermişti. 'Daha iyi, daha güçlü' demişti. Bahane olduğu dün akşamdan sonra resmileşti!

Nagatomo fiziği ile değil tecrübesi ve zekasıyla mücadele ederse o zaman G.Saray'a faydalı olur.

Nagatomo'nun oynadığı futbolu Latovlevici oynasaydı tribün aşağı inerdi! Görünen o ki G.Saray'ın durumuözetle;

'Tamen Duygusal' Ligde şampiyonu iç saha maçları ve derbiler belirleyecek. Şampiyonluk yolunda yürüyen takımlar için deplasmanda maç kazanmak çok zor!

Bursa'da, Konya'da, Malatya'da, Sivas'ta vs... Anadolu insanı misafirperverdir güzel ağırlar ama sahada öyle değil. Büyükleri yediriyor, içiriyor ama puansız yolluyor!