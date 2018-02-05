;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Tamamen duygusal

    En iyi orta sahanı sattın. Paran olmadığı için transfer yapamadın.
    4 aydır futbolcularının parasını ödeyemiyorsun. Teknik direktörünüz hafta içinde 'Paramız yok, zamanımız yok, emeğimiz çok' diyerek büyük mesajı verdi. Bu olumsuz tablo ile daha önce ve 'ı devirmiş maçına çıktın.
    Maç başladıktan sonra Terim'in yüzündeki ifade her şeyi anlatır gibiydi.
    Bu gerginlik rakip kulübeyle tartışan 'ın hareketlerine de yansıdı. Öyle ki Beşiktaş, F.Bahçe ve en önemlisi Başakşehir puanlar kaybetmiş liderliğe sadece 90 dakikan kalmış. Motivasyonun üst seviyede olması gerekirken psikolojik olarak G.Saray, takım halinde yerlerdeydi.
    Muslera'nın konsantrasyonu bozuk.
    Sinirleri de. Söz konusu maddiyat olunca Taffarel falan bahane. Hatta bile. Ne yapsın? Cebinden mi versin futbolculara? O kadar yabancı futbolcu bir yere kadar motive edilir. Gelelim futbola.
    G.Saray'ın özeti; -G.Saray maçı, kes-kopyala-yapıştır G.Saray karşılaşması. Savruk futboldu G.Saray'ın oynadığı topun adı.
    Sarı kırmızılıların orta sahası N'diaye ve öncesi iki sezon top kazanamadı. Dün ikisi de yoktu ve Sivas taraftarı top orta sahadeyken hep 'oley' çekti.
    Fernando için G.Saraylılar toplu duaya çıkmalı. Acil, hızlı bir şekilde tedavisi tamamlanıp dönmeli.
    Puan kayıpları olacak tabi ki ama dünkü gibi değil. Terim'in takımı böyle puan bırakmamalı.
    Nagatomo aslan değil kedi gibi oynadı.
    Güçsüz! Dayanıklılık konusunda o bölgeden sıkıntı yaşayabilir .
    Bire bir mücadelelerde ayakta kalma şansı zor. Rakipten uzak sadece topla oynaması şart.
    Ortaları kötüydü. Hücumda top tutamadı.
    Frank De Boer, 'i Nagatomo bahanesi ile Inter'den göndermişti. 'Daha iyi, daha güçlü' demişti. Bahane olduğu dün akşamdan sonra resmileşti!
    Nagatomo fiziği ile değil tecrübesi ve zekasıyla mücadele ederse o zaman G.Saray'a faydalı olur.
    Nagatomo'nun oynadığı futbolu Latovlevici oynasaydı tribün aşağı inerdi! Görünen o ki G.Saray'ın durumuözetle;
    'Tamen Duygusal' Ligde şampiyonu iç saha maçları ve derbiler belirleyecek. Şampiyonluk yolunda yürüyen takımlar için deplasmanda maç kazanmak çok zor!
    'da, 'da, Malatya'da, Sivas'ta vs... Anadolu insanı misafirperverdir güzel ağırlar ama sahada öyle değil. Büyükleri yediriyor, içiriyor ama puansız yolluyor!

    Ertem Şener - Diğer Yazıları tümü
    Etiketler:


    Sitene Ekle
    YAZARLAR tümü
    Sitene Ekle
    FOTO HABER tümü
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN