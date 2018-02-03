Tolgay olmazsa

Bursaspor Beşiktaş karşılaşması tribünlerdeki müthiş Türkiye koreografisiyle tüyleri diken diken ederek merhaba dedi izleyicilere.

Derbi tadındaki görüntülerin ardından kıran kırana geçecek mücadelenin zorlu geçeceği maçın atmoserinden, havasından, suyundan belliydi.

İlk 10 dakikalık bölümde Bursaspor Beşiktaş'a "buradan çıkmak kolay değil" hissiyatını yaşatmak için elinden geleni yaparken 13. dakikada genlerinde topa hükmetmek olan Sambacı Adriano sahneye çıkıp sağ ayağıyla topa raket gibi öyle bir vurdu ki futbolseverler topun fileye dokunduğu sesi bile duydu.

Beşiktaşlılar da net hatırlayacaklardır Rizespor'a geçen sezon aynı golün benzerini atan Adriano 'Deja Vu' etkisi yarattı bu vuruşla.

Orta sahada ise Tolgay'ın kilidi açan özelliği "ilk 11'de hep olması" gerektiği gerçeğini de gözler önüne sermiş oldu yokluğunda.

İlk yarıda Beşiktaş'ın attığı golden başka bir iki cılız atağı dışındaki futbolu için ise müneccim olmaya gerek yok, her şeyi özetler nitelikteydi.

Belli ki iskenderi fazla kaçırmış Beşiktaş dün akşam!



Lens'in gamsızlığı

Alvaro Negredo 37. dakikada bir an kendini Bursaspor kalesinde sanmış olacak ki fırsatçılığını konuşturup topu kendi kalesine gönderdi.

Bursaspor'un ilk yarıda golü bulması için gereken tek eksik duran toptu golün hazırlayıcısı da o oldu.

İlk yarı tam da eşitlikle bitecek derken Yusuf Erdoğan güzel futbolunu müthiş bir asist ile süsledi.

2. yarıda ise Bursaspor'da Harun Adriano'dan yediği müthiş gol sonrası nasıl bir hırs yaptıysa Timsah kesildi ve müthiş kurtarışlarla kaleye otobüsü çekti...

Beşiktaş'ta Lens'in gamsızlığını görmemekse mümkün değil. Kendini Beşiktaş'a vermiyor, veremiyor.

Genel tabloya bakacak olursak Beşiktaş sezonu kafa olarak kapamış.

Beşiktaş için radikal değişiklik şart.

Fikret Orman ve yönetim harici herkes sorumlu bu durumdan.

Berabere kalma lüksünün olmadığı maçta Beşiktaş altın değerinde puan kaybetti.

Oğuzhan - Pektemek değişikliği bence yanlış. Beşiktaş'ın sorunu hücumda değil orta sahada. Tolgay varken onunla başlamamak da zaten ayrı bir sıkıntı.

Böyle maçlara Tolgay gibi stresi, gerginliği kaldırabilecek, korkusuz futbolcular ile başlamazsan bedelini ödersin.