Kocaman bahane

Hakemler dedi attı topu üzerinden Aykut hoca hafta içinde.

Ama biri acaba 'bu takım nasıl top oyunuyor' diye sordu mu hocaya?

'Bu hakemlerle şampiyonluk zor hatta Türkiye kupasını da alamayız' dedi Kocaman.

Hal böyle olunca taraftar da tribünleri yalnız bıraktı.

Bir teknik adam 20.haftada 'havlu attık' derse gelir mi taraftar? Tamam ilk yarıda G.Birliği 10 kişi kalmalıydı.

Ümit Özat bile F.Bahçe taraftarını isyanına hak verdi ve anladı hemen aldı futbolcusunu oyundan. Çünkü Issah o dakikadan sonra 'nefes alsa' atılacaktı!

Çok doğru bir hamleydi Ümit hoca adına.

Hakem konusunda Fenerbahçe taraftarına hak veriyorum. Özellikle ilk yarıda verdiği ya da veremediği kararların hepsi Fenerbahçe'nin aleyhine oldu.

Peki sadece hakem mi sorun? Fenerbahçe orta sahası ve defansı yediği ilk golde rakibini nasıl kaçırdı? Hasan Ali o bölgeyi nasıl boş bıraktı?

Dirar ile Volkan ceza sahasına doğru gelen top sırasında konuşmazlar mı? Birbirlerine işaret edemezler mi? Hakem mi sorumluydu yenilen golde? G.Birliği'nin ilk golünde pası Kalkavan mı verdi?



Fener nasıl böyle gol yer

Golü Mete Kalkavan mı attı? Soldado'nun ve Alper'in topları direkten mi döndü yoksa hakemden mi? İkinci yarıya başlar başlamaz F.Bahçe'nin golünde Alper'in önüne mi geçti Mete Kalkavan?

Dirar'ın G.Birliği'ne attığı golde Mete Kalkavan'ın etkisi oldu mu?

Kadro kalitesi kötü F.Bahçe'nin ama daha iştahlı Beşiktaş'tan. Geriye düştüklerinde bırakmıyorlar. Beşiktaş'ın hemen hemen her mevkideki oyuncusu Fenerbahçeli futbolculardan daha etkili değil mi? Bu Fenerbahçe bu futboluyla ligi Beşiktaş'ın üzerinde bitirir. Oğuz Kağan Beşiktaş'ta oynar mı? Galatasaray'da?

Başakşehir'de? Trabzonspor'da?

F.Bahçe'de oynuyor. Beşiktaş'ta Medel mi, Tolgay mı, Oğuzhan mı oynar Atiba'nın yerine tartışmaları yaşanırken, F.Bahçe aynı mevkideki tecrübesiz ismi Oğuz Kağan ile Beşiktaş'ın önünde.

F.Bahçe ikinci.golü yediğinde Aykut Kocaman yedek kulübesine döndü ve döndüğü yerde kimse yoktu. Sinirden, tepkiden ağzı okunmasın diye sırtını kameralara dönmüş olabilir mi? Fener savunması böyle bir gol yer mi?

Sarı lacıvertliler zaman zaman kendi kendine gol yiyor, kendi kendine rakip oluyor, kendi kendine gol atıyor. Rakibe gerek kalmıyor bazen!

Ümit Özat ligi de kupayı da güzelleştiriyor.

Oynattığı açık ve cesur futbol Gençlerbirliği'ni de güzelleştiriyor, rakibini de futbol oynamaya zorluyor. Hem oynuyor hem oynatıyor Ümit hoca.

Cuma günü Beşiktaş kupa yorgunuydu da G.Brliği dün değil miydi? Çatır çatır oynadılar. Topun suyunu çıkarttılar.