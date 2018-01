Şenol bey

Bey'ler büyük düşünür. Bey'lerin hedefleri küçük olmaz.

Bey'ler hep kazanmak ister.

Sokakta da salonda da. Mahalle maçında, halı sahada bile. Baksanıza yüzünden, yüzündeki çizgilerden bunu anlamak zor değil aslında. Her bir çizgi, bir mana ifade ediyor. Ciddiyet, disiplin, amaç, arzu, hırs...

Şampiyonlar Ligi'ne ne kadar önem veriyorsa Türkiye Kupası'nı da aynı şekilde ciddiye alıyor. Bu futbolcularına da yansıyor. Kendi gibi düşünmeyeni kendinden saymıyor. Taraftar da bunu istiyor Şenol Bey'den. Sadece sevilmiyor aynı zamanda saygı da duyuluyor Şenol Bey'e. Love'ı bekledi herkes ama Şenol Bey 'sabır' dedi. Beşiktaş formasının ucuz olmadığının mesajını verdi.

Vagner Love'ı ilk oynayacağı maça böyle hazırlıyor Şenol Bey! İşini çok iyi biliyor Şenol Bey. 'Vagner magner farketmez' diyor Şenol Bey. Messi de gelse Ronaldo da gelse Neymar da gelse inanın aynı muameleyi görürler Şenol Bey'den.

Acayip bir adam Şenol Bey.



Gücüne güç katıyor

Maça gelince. Mustafa Pektemek kesinlikle kalmalı. Kalacak gibi de duruyor.

Kalmakta istiyor. Sanırım Şenol Bey'in Türk futboluna yeni kazandıracağı isim Mustafa Pektemek olacak! Vagner Love'ın daha oyuna girmeden kenarda duruşu, heyecanı, hop oturup hop kalkması Beşiktaş taraftarını umutlandırdı.

Bazı pozisyonlarda yedek kulübesinden çıkıp teknik direktör gibi davranması Beşiktaş'a çok şey katacağının, kazandıracağının habercisi gibiydi.

Tolgay Arslan Beşiktaş için büyük bir değer. Tam Avrupalı. Büyük takımın futbolcusu nasıl olunur, bunun en güzel örneğinin adı Tolgay Arslan. Kadroya yazılacak ilk 3 isimden biri her zaman Tolgay'dır. Tolgay olmalıdır. Defans zamanı defans, hücumdayken hücum.

Ortalama saha uzunluğu 100 metrede topu baştan sona oynayan nadir futbolculardan.

Bu sebeple 62.dakikada oyundan alındı. Skor önemli değil. Beşiktaş ciddiye alıyor her maçı Şenol Bey'le.

Ligin en fazla yorulan takımı. Şenol bey 'büyük düşünerek' Beşiktaş'ın gücüne güç katıyor. Tıpkı Guardiola, Mourinho, Unai Emery, Conte beyler gibi kupaların peşinden koşuyor, koşuşturuyor.