Hafta içinde herkesin merakla beklediği bir maçtı. Maçın adı G.Birliği-Beşiktaş değildi.

Ümit Özat-Şenol Güneş'ti rövanşın adı. Ev sahibi teknik adam, eski hocasına, yeni hasmına 'hoşgeldin' der mi, demez mi? Elini sıkar mı, sıkmaz mı?

Aradaki buzlar erir mi, erimez mi? Bu gerilim kime yarar? Her şey merak konusuydu.

Bir kupa maçından daha fazlaydı dün gece yaşananlar.

Ümit Özat öyle hazırlanmış ki Beşiktaş'a, sahaya ayrı bir şıklıkla çıktı.

Sanki yıllarca bu maçı beklemiş gibiydi!

İki kulübede de soğuk rüzgarlar esti.

Şenol Güneş'in yüzünden düşen bin parçaydı. Ümit Özat'ın ise yüz bin.

Tansiyonun bu kadar yüksek olması Beşiktaş'a yaradı. Golden sonra Şenol hocanın, Özat'ın kulübesine bir bakışı vardı ki, bütün olanları özetler gibiydi.

Ümit Özat, Türkiye'nin en iyi genç teknik adamı. Teknik, taktik bilgisi de Şenol Güneş'in gerisinde değil. Hatta ülke futbolunda daha tecrübeli isimlerden de iyi. Ümit Özat rakiplerine değil 'sinirlerine' yeniliyor. Sakinleşirse, gerilimden uzak kalırsa kısa zamanda, kendisine imkanlar ve şartlar sunulduğu takdirde daha yarışmacı takımların başına geçer!



Yılmadı, bıkmadı, küsmedi

Mustafa Pektemek'e ayrı bir parantez açacağım. 'Cenk Tosun kendisini çok iyi geliştirdi' diyoruz da Mustafa'nın hakkını da verelim! Yılmadı, bıkmadı, sıkılmadı, küsmedi.. Türkiye kupasında 5 maçta 4 gol büyük marifet. Golleri atmak için Larin'in, Vagner Love'ın alınmasını mı bekledin Mustafa? Yoksa 'Güneş' şimdi senin için mi doğuyor?

Böyle devam ederse, ligde de forma şansı bulup goller atarsa, sezon sonunda bu çocuk 15 milyon euro! Dün gece Mustafa'yı üç kişi birden tuttu zaman zaman. An itibarı ile Beşiktaş'ın en iyi forveti Mustafa Pektemek'tir.

Beşiktaş'ın yeni rakibi büyük sürpriz olmazsa Fenerbahçe. Pektemek içerde ve dışarıda, iki maçta da Fenerbahçe'yi yıkan adam olursa ne Vagner kalır ne Negredo. Larin'i saymıyorum bile. Aykut Kocaman'ın Beşiktaş'a değil Mustafa'ya çalışması lazım.