Derbilerin takımı

Fenerbahçe üst seviyede olan maçların takımı olduğunu yine gösterdi. Beşiktaş, G.Saray, Trabzon ve Başakşehir maçlarından kolay kolay boynu bükük ayrılmıyor. Aksine apolet söküyor.

Hava söndürüyor. Bu muydu Başakşehir?

Bu muydu G.Saray? Bu muydu Beşiktaş? Bu muydu Trabzonspor? dedirtmiyor mu?

F.Bahçe basit maçlara motive olamıyor nedendir bilinmez?

Emre Belözoğlu da olsaydı değişmezdi dün gece skor. Hatta üç Emre daha olsaydı yine farketmeyecekti.

Avrupa kupalarında da Vardar gibi basit bir takıma pisi pisine kaybeden F.Bahçe üst seviyedeki takımları devirmedi mi?

Başakşehir dün F.Bahçe'yi küçümsedi.

Rehavete girmiş. Başakşehir gibi Türkiye'nin en iyi top oynayan takımı dün sahada tel tel döküldü.

Öyle ki kaleyi bulan ilk şutu 39'da Visca ile buldular!



Fener ligi yeniden başlattı

Fenerbahçe, G.Saray ve Beşiktaşlı taraftarları da mutlu etti. Düşünün ezeli rekabette üç takım öyle bir hafta yaşıyor ki Başakşehir'in kaybetmesine birlikte seviniyor.

F.Bahçe'nin galibiyeti sonrası derin bir oh çekiyorlar! Valbuena neden oynamadı diye kimse sormadı, soramadı dün. Çünkü F.Bahçe kazandı.

Kaybetseydi Aykut Kocaman hedef tahtasındaki bir numaralı isim olacaktı.

Fernandao, F.Bahçe'nin golcüsü.

Sadece golcüsü değildi. Ateşleyici de oldu aynı zamanda. Her yerde Fernandao vardı.

Yeniden doğdu tıpkı F.Bahçe gibi.

Başakşehir son iki yılın en kötü topunu oynadı. Birazcık İrfan vardı.

F.Bahçe dün gece eze eze yendi.

Kadıköy'de küskünlükler olmasaydı, yönetimle taraftar arasında ilişkiler daha sıcak tutulsaydı 4-5 puanı daha vardı sarı lacıvertlilerin. Derbilerin takımı F.Bahçe bu gazla bir ralli yaparsa şampiyonlukta en az Başakşehir kadar söz sahibi olur. F.Bahçe dün gece en iyini maçını oynadı. Ne G.Saray ne Beşiktaş, Başakşehir'i dün gece F.Bahçe'nin oynadığı futbolla yenemezler, yenemeyecekler de.

Başakşehir-F.Bahçe maçı 56.dakikada ikinci golle bitti. Kalan 34 dakika için hiç bir ümit vermeyen Başakşehir'i tanımak mümkün değildi!

Abdullah Avcı sınavdan çok kötü aldı. Hatta boş kağıt verdi. Aykut Kocaman ise 100 üzerinden 100.