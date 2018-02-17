Hakemin Soy ağacı

Tarihinin en zorlu fikstür maratonuna sinir harbiyle başladı Beşiktaş. 'Bunda Güneş'in büyük hatası var' diyenler büyük yanılgı içindeler. Neymiş 'Önünde F.Bahçe maçı varken kart sınırındaki Pepe ve Talisca neden oynatılır mış? ' Yok artık!

İnanamadım bu eleştirilere, bahanelere.

Bir de bunun üzerine yetmezmiş gibi Pepe'ye sallamalar falan filan. Ne çok biliyoruz her şeyi? Pepe ve Talisca'yı oynatmasaydı en çok Güneş eleştirlecekti.

Güneş doğru olanı yaptı. Fenerbahçe maçında Talisca yoksa Oğuzhan var, Pepe yoksa Medel var, Vida var... Var da var.

'Önce Konya maçını kazan sonra Fenerbahçe'yi düşün! Hatta düşünme bile.

Düşüneceksen Bayern'i aklına getir.

Morallen ve ona göre oyna' demedi kimse siyah beyazlılarda. Şenol hoca da sanki 'F.Bahçe maçında ne yapacağım şimdi, eyvah!' der gibiydi. Eli yanağında, kulübeye yaslanmıştı. Takım kendi kendine oynamaya başladı. Tolgay değişikliğini anlayamadım? .



Beşiktaş kazanamazdı

Beşiktaş anlamsız panik ataklar yaşadı.

Ulusoy'un yönetimi bunda büyük etken oldu. Beşiktaş'ı gerdikçe gerdi.

Zaman zaman Konyaspor aleyhine de yanlış kararlar verdi ama siyah beyazlıları doğradı! Sosyal medyaya baktım inanılmaz yorumlar okudum;

-Ulusoy kontrolü kaybetti Beşiktaş'ı doğruyor. -Beşiktaş'ın F.Bahçe karşısındaki 11'ini Ulusoy yapıyor. -Aslında Ulusoy çıkar yeni biri girerse kazanırız. Son günlerde e-devlet uygulamasında herkes soy ağacına bakıyor.

Ulusoy'unkini gerçekten merak ettim.

O ağacın dallarından birinde B. Münih'li bir akrabası var mı? Ya da Alman Milli Takımında, Bundesliga'da oynamış biri? Bayern Münih'ten biri gelse Beşiktaş'ı bu kadar yerin dibine sokar.

Yazık çok yazık. Bir takım, bir Türk takımı tarihinin en anlamlı maçı öncesinde ancak bu kadar bitirilir! Konyaspor değil burada sorun.

Konyaspor'un hiç bir suçu yok. Sıkıntı hakem Ulusoy'da! Oynamak isteyen takımı oynatmayan, sinir hastası eden bir hakemin soy ağacını ve o ağaçta kimler hangi takımlı gerçekten merak ediyorum!!!

Değil 90 artı 7, 90 artı 27'de olsaydı Beşiktaş kazanamazdı.