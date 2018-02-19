Aslan parçası

Dakikalar 7'yi gösterdiğinde Gomis yere yığıldı. Herkes başına toplandı. Parçalıları geçtim, mavi formalılar da kenara 'koşun koşun koşun' diye bağırıyordu.

Doktorları çağırıyorlardı.

Hem G.Saray'ın hem K.Paşa'nın beyaz önlüklüleri, sağlık görevlileri Gomis için sahaya hücum etti.

Tribünde bando sustu, G.Saraylı taraftarlar dona kaldı. Her şey bir anda oldu. 2-3 dakika süren Gomis endişesi 24 saat gibi geldi. Ekran başında herkes bildiği tüm duaları etti.

Sosyal medya yıkıldı. Fenerlisi, Beşiktaşlısı, Trabzonlusu hepsi 'Allah'ım Gomis'e yardım' et diyordu.

Neyse ki "Aslan parçası" kalktı, devam etti. Ama nafile. Gomis düzeldi de, ben ve benim gibi duygu yüklü insanlar maçtan koptu.

Konsantrasyon falan kalmadı kimsede.

O dakikaya kadar ağırlıklı Kasımpaşa kalesinde geçen maçın rotası da değişti.



Fatih Terim yanlış yaptı

15-20 dakika K.Paşalı futbolcuların isimlerini duymaya başladık. Bir de G.Saray savunmasının! Gözlerimiz ise hep Gomis'teydi. 7'nci dakikadaki o düşüşten sonra Fransız golcü nasıl devam etti, neden oyunda kalmasına izin verildi?

Gerçekten tuhaf. Hemen hastaneye götürülmesi gerekmez miydi?

Doktor değilim ama insanım. Yüreğim de, dilim de 'çıkartın şu çocuğu oyundan' diye haykırdı.

Gomis'in apar topar acile kaldırılması zorunlu bir durumdu! Hasta bu adam! Gomis'in maç içinde kalp basıncı ya da kalp atışları ani bir şekilde azalıyor. Bunun neticesinde baygınlıklar yaşıyor. Anlık bilinç kaybına uğradığına inandığım Gomis, devam etmek istemiş olabilir. Fakat buna izin veren zihniyet suçludur! Lidermiş, şampiyon olmak istiyormuş, puan kaybıymış, puan farkıymış, 3 puanmış umrumda değildi.

Fatih Terim de eleştiriyi hak ediyor.

İlk yarıda Gomis'i hemen değiştirip Eren Derdiyok'u almalıydı. İyi oynayan Donk'un yerini ve oyun tarzını değiştirmemeliydi. Terim'in bu kararı maçın sonucunu etkiledi. Terim kendi elleriyle üç puanı Kasımpaşa'ya verdi.