Eğilip bükülmek

İlle de Beşiktaş mı karşına çıkacak? Ya da G.Saray?

Veya Başakşehir? Trabzonpsor?

Ne bileyim Avrupa kupaları?

Hep büyük maçlar da mı taraftarını mutlu edeceksin F.Bahçe?

Her zaman bir gerginlik mi gerek? F.Bahçe büyük maçların takımı da böyle şampiyon olamazsın işte!

Küçüklere büyük oynamayı da öğreneceksin ve öğreteceksin.

Ve bileceksin.

Senin bahanen de yok. Yorgunum, iki maç üst üste Beşiktaş ile karşılaştım falan filan hikaye!

Akhisar da Galatasaray ile oynamadı mı hafta içinde. Aykut Kocaman?

Topal? Hasan Ali?

Yabancılarınız Fenerbahçe'nin ruhunu bilmediği için sizlere yazıyorum;

Kocaman, Mehmet ve Hasan Ali!

Kocaman şurada haklı; Kadro derinliği yok. Yedek kulübesinde oyunun seyrini değiştirebilecek çok az futbolcusu var. Buna tamam da o zaman sen de Fenerbahçe formasının büyüklüğünü anlatacaksın kulübedekilere.

Kocaman şurada haksız; 'Hakemler bükülüyor' demişti Aykut hoca. Senin takımın da senin ayarında olmayan takımlara karşı eğilip bükülüyor. Taraftarlarına ecel terleri döktürüyor.

Valbuena yanıltmadı

Soldado ile başlayabilirdi.

Valbuena, Aykut Kocaman'ı 'kötü futboluyla' haklı çıkarttı.

Kameni, Volkan Demirel'i arattı.

F.Bahçe'de fikstür avantajı falan konuşulmasın. Yok böyle bir şey artık futbolda. Sadece F.Bahçe için de geçerli değil bu! Haftaya ligin en flaş ekibi, ligin ikinci Başakşehir takımı olan Yeni Malatyaspor ile sonra G.Saray ve ardından Kayserispor ile oynayacak Fenerbahçe.

Hepsi de çok ama çok zor maçlar.

Bunun neresi avantaj?

İkinci yarıda Isla'nın oyundan çıkması Aatıf'ın girmesi Aykut Kocaman'ın kimyasına tersti. Riski sevmez çünkü. Ama mecbur kaldı.

Doğruyu yaptı. Takımın en çalışkan adamı Giuliano tek başına çırpınıyor.

Yaşam mücadelesi veriyor! Ama dilinden anlayan sadece bir iki isim var takımında.

Kadıköy, Fenerbahçe'nin kalesi değil artık sanırım; 7 galibiyet, 3 beraberlik 2 yenilgi? Kale düştü!

Okan Buruk, Allah'tan tribündeydi.

Kenarda olsaydı ne olurdu kestiremiyorum? Tudor ile Malatyaspor maçı öncesi Akhisar ile oynamıştı G.Saray ve kazanmıştı.

Malatya ile oynayacak haftaya F.Bahçe. Akhisar'a sahasında kaybeden F.Bahçe. En tehlikeli deplasman.

Tudor'a sorun anlatsın neler olduğunu, neler yaşadığını!

Kocaman bir tesadüf olur mu?