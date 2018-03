Mantık evliliği

Kardeş kardeş, dostça başlayan maçın ilk yarısı için yazılacak bir kaç not var sadece. Tosic'in daha 1 dakika olmadan gördüğü sarı kartın sebebini anlamak mümkün değildi.

Vagner Love soru işaretleri ile dolu oynadı.

Lens mücadele etti ama gücü bu kadar. Kapasitesi maç kazandırmaya yetmiyor. Quaresma arandı mı? Evet.

Eleştiriliyor, bağırılıp çağırılıyor da onsuz maç, maç olmaktan çıkıyor.

En azından alıyor, kaçıyor, koşuyor, faul yapılıyor, faul yapıyor, heyecan katıyor.

Maçı konuşturuyor!

Pepe? Hayır.

Adriano hep aynı. İstikrar harikası!

Gökhan Gönül bu sezon idare ediyor ama gelecek sezon için alarm veriyor.

Tolgay iki bilinmeyenli denklem gibi.

Talisca deniyor sonuç çıkmayınca formasını parçalıyor.

Fabri ayaklarını iyi kullanamıyor!

Özellikle son haftalarda.

Topu oyuna sokarken çok ağır davranıyor.

Olan Tosic'e, Medel'e oluyor.

Stoperleri büyük sıkıntı yaşıyor Beşiktaş'ın Fabri yüzünden.

İlk 45'te özellikle Babel ve Okay müthişlerdi. Trabzonspor, Beşiktaş'ı geniş alanda kitledi.

Beşiktaş özellikle orta alanda sürekli pas hatası yaptı.

Trabzonspor'da Sosa duygu yüklü oynadı. Abdülkadir henüz olmamış.

Daha dalında kalması lazım.



Aşklar bazen biter

Bir tarafı yağmur almış tamam da diğer yanının güneş görmesi şart! Burak Yılmaz yoksa Rodallega ile başlanmaz mıydı?

İkinci yarıda Trabzonspor yaslanarak başladı. Beşiktaş sanki Dolmabahçe'de idi. İki takımında futbolunu beğenmedim.

İki takımın oyuncuları ayaklarındaki topu sürekli savurarak futbolu kirletti.

Diğer kanallardaki programlar daha heyecanlıydı.

Survivor, Çukur ve diğerleri.

En heyecansızı Trabzon-Beşiktaş maçıydı.

Hadi Beşiktaş yorgun Fenerbahçe maçlarından çıkıp gelmiş. Peki ya Trabzonspor'un bahanesi neydi?

Maçın ilk heyecanlı atağını tribünden sahaya atlayan taraftarla gördük. Acaba ne yapacak? derken şanlı bayrağımızı açtı. Sahaya atlaması doğru mu? Tabi ki Hayır. Aslında sessiz sedasız giden karşılaşmada hareket o andan sonra başladı.

Hareket getirdi maça. Tuhaftır bir kaç dakika sonra Beşiktaş'ın golü geldi. 'Beni ilk 11'den kesen şampiyonluk yolumuzu da keser' mesajını verdi Negredo.

Girdi her şey değişti. Golleri atan Babel'in futbolu mu? Negredo'dan önce Negredo'dan sonra. Babel uzun süre omuz verdiği Cenk'ten sonra Vagner Love ile yapamaz, Negredo onun için mantık evliliğidir. Unutulmasın ki 'aşklar bazen biter' ama 'mantık evlilikleri' uzun süreli olabilir. Negredo ile Babel mantık evliliği yaşıyor!