Haftanın en çok merak edilen maçıydı. Stadı boş görünce şaşırdım.

Hayret ettim. Neden ilgi çok azdı? F.Bahçe'yi sadece Kadıköy'de terk etmiyorlar demek ki! Anadolu'da da azalıyor F.Bahçe. Dünkü tablo karşısında "ilgi alaka da mı azaldı acaba?" diye düşünmeden geçemedim. Malatya ligin flaş ekibi. "1 demeden, 3 demeden, ne toplasam kâr" diyerek buralara kadar geldi sezon başından bu yana. Ligde kalmaz, kalamaz diyenler de oldu.

Sonra cesaret geldi ve herkesi terse yatırdı. Sezonun en konuşulan takımlarından biri oldu. Düşünün çoğu futbolsevere göre ki içlerinde F.Bahçeliler de vardı, Malatyaspor'u favori gördüler.

Buna inandırmış kendisini. Öyle başladı ki ablukaya aldı Volkan'ı. Aytaç müthiş bir oyuncu. Standartların üzerinde. Hırsı ve profesyonelliğiyle her zaman daha da büyüyeceğinin sinyallerini veriyor.

Fenerbahçe, Malatyaspor'u ilk yarıda tuzağa düşürdü. Bekledi bekledi ve üzerine çekti. Sanki boks maçı izledik ilk yarıda. Malatya rakibine vurdu da vurdu.

Fenerbahçe ise ringin etrafında döndü durdu. Ara ara yumruklar da yedi. Bir ara boşluğu buldu bir kroşede rakibini yere indirdi. Sonra Malatya yerden hemen kalktı. Soluğu, çalan gonk ile soyunma odasında aldı Malatyaspor. Fenerbahçe özellikle Beşiktaş'ın kazanmasından sonra kazanmaya mecburdu. Bunu bile bile oynadı. Çok gerilimli maç oldu.

Korku filmi gibi sahneler yaşandı Fenerbahçe açısından! Kontratak oynadı Fenerbahçe.

Malatyaspor'a kontra oynadı evet, yanlış okumadınız.



Eleştiri midir bu?

Kontra oynadı F.Bahçe! Eleştiri midir bu? Hayır tabi ki. Böyle yapmak zorundaydı Fenerbahçe. Doğrusu buydu. Fenerbahçe ne oynuyor? diye soranlar da vardı da belliydi Kocaman'ın taktiği de, oyunu da. Bir ara Malatyaspor taraftarı Fenerbahçeli oyunculara tepki gosterdi ; "Ayağa kalkın doğru düzgün oynayın"...

İşte bu eleştirilebilir F.Bahçe açısından.

Fenerbahçeli oyuncular 1-0'a yatıp, geri yaslanıp, yere yatıp zaman geçirmemeliydi.

Malatyaspor oynamayı çok istedi.

Ilk yarıda Fenerbahçe taktik maktik yapmamis. Ring, boks falan da hikayeymiş.

Fenerbahçe bayağı bayağı korkmuş!

Korkak ve aciz futbol tarzı Fenerbahce felsefesine uymuyor. Maçın daha ortalarinda Erol Bulut stoper çıkartıp forvet alıyor 2 golcüyle oynuyor. Buna karşılık Aykut Kocaman santraforunu alıp oyuna orta saha sürüyor.

Koskoca Fenerbahçe forvetsiz kaldı.

Soldado kenarda otururken hem de.

Hocasıyla da oyuncusuyla da. Malatya aradı durdu ama bulamadı. Hatim duasına çıktı Fenerbahçe taraftarları; "Gol yemeyelim de 1-0 bitsin" diyenler vardı.

Yillarca Anadolu takimları Fenerbahçe gibi oynadı büyükler ise Malatyaspor gibi. Şimdi soruyorum; Skora rağmen hangisi Anadolu takımıydı? Haftaya Galatasaray maçı ölçü değil. Kazansa da günlük kazanç olur. Bu futbolla Fenerbahçe ya-pa-maz!