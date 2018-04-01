Talisca’nın yazısı

Maça ne yazayım, nasıl başlayayım?' derken imdadıma Talisca yetişti. Öyle böyle bir gol değil 'yazdı' adeta. Yazdı. Bana bir şey bırakmadı.

O gol sayfalarca yazılır. Dakikalarca anlatılır. Öyle ki yıllarca konuşulacak.

Müthiş yazdı. En iyi yazar Talisca oldu.

Ne yazacağımıza da karar verdik onun sayesinde. Bu adamı al başkan. 20 değil 25 milyon euro ver al Fikret Başkan.

Vizyonu her geçen yıl, gün daha da büyüyen Beşiktaş'ın vizyonuna vizyon katıyor.

Vizyon demek Talisca demek. Çok konsol oyunu oynuyor Talisca. İddia ediyorum konsolda denediklerini yeşil sahada uyguluyor. Dün attığı gol konsol golüydü. 'Talisca kanatta olmuyor' diye kestirip atmamak gerekiyor işte!

Lens oynayacaksa Talisca oynasın. Talisca her yerde oynasın. Kalede de oynasın.

Adam yapıyor yapacağını. İçgüdüsel olarak zaten rakip kaleye giden adam kanat manat dinlemez. Talisca kanatta oynayınca Oğuzhan'a da yer açılmış oldu ve o da eski günlerine döndü.

Oğuzhan öyle bir döndü ki haftalar sonra Beşiktaş'ta pas oyunu başladı. Yerden hücumları da çok özlemiş Beşiktaş.

Bunu da Oğuzhan'ın yerden inceleriyle gördük. Oğuzhan coştu, topu konuşturdu resmen ama onun dilinden anlayan, akıl dolu paslarına cevap verebilecek forveti yoktu Beşiktaş'ın. Şu bir gerçek ki, siyah beyazlılar şampiyon olacaksa geçen iki sezonda şampiyonluklarda büyük katkısı olan Oğuzhan ile olacak.



GÜNEŞ ÇOK ÇALIŞMALI

Talisca'ya dönelim tekrar. Brezilya milli takımı ile dünya kupasına gitmek için kalan haftalarda üzerine koymalı futbolunun.

Bu büyük avantaj Beşiktaş için.

İlk yarıda etkili baskılı futbol oynayan Beşiktaş'ın kanatları maç boyunca etkisiz kaldı. Quaresma aranıyor, aranacak. Hep ortadan hep merkezden gidiyor takım.

Mecbur kalıyor buna. Gökhan iyi niyetli çalışıyor ama sonunu getiremiyor hücumda.

Defansif anlamda özellikle ikinci yarıda maçı kurtardı resmen.

İkinci yarı tek cümleyle şöyle özetlenebilir;

Bu karşılaşma Alanya'da oynansaydı, Beşiktaş şampiyonluğa havlu atmıştı.

Haftaya Göztepe maçında Quaresma, Tolgay, Atiba, Oğuzhan yok! Beşiktaş kalan maçlarda 1 puan değil yarım puan kaybetmemeli. Şenol Güneş çok çalışmalı çok. Çok düşünmeli çok.