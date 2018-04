Başkan Fatih Terim

Fatih Terim'in saha içinde, kenarda sürekli gelen topları karşılama isteği Trabzonpsor'a örnek olmalıydı. İlk yarıda Terim bile top göstermedi rakibine.

Öyle kendinden geçmiş ki hoca Maicon'a gelen top için çizginin kenarına gelerek 'bana bırak' diye bağırdı.

Trabzonsporlu futbolcular Fatih Terim'e baksana kendilerine geleceklerdi ama nerde! Topla mopla ilgisi alakası yoktu bordo mavililerin.

Yazık tribündeki Trabzonpsor taraftarına onlar daha heyecanlı daha da inançlıydı.

Rıza Çalımbay büyük maçların büyük teknik adamı da eller cepte izledi durdu olup biteni. Pardo pardon, Galatasaray'ı ve kenarda oynamak isteyen Fatih Terim'i.

Abdülkadir sahada kayboldu. Yusuf'a adım attırmadılar.

Galatasaray ilk yarıda sanki kümede kalma mücadelesi veren bir takımla oynuyor gibiydi. Olcay Şahan'ın kesinlikle olması gereken maçta neden kenarda oturtulduğunu anlayamadım?

İlk yarıda az bile yiyen Trabzonspor ikinci yarıda Trabzonpsor gibiydi.

'Kaybedeceksem oynayarak kaybedeyim' dedi. Dedi de gücü yetmedi.



3 MAYMUNU OYNATIYOR!

Okay Yokuşlu'nun yenilen 2.golde hatası var diyenlere cevaben şunu yazayım; Okay'ın esas yeri 8 numaradır.

Hatta 8 buçuk. 10 numarada da oynar. Çocuğu ön libero ve stoperde bitiriyorlar. Yeri stoper hiç değil Okay'ın! Okay gol yediren değil atan ve attıran adam.

Galatasaray camiası, muhalefeti, yöentimi, eski başkanları, yöneticileri futbol sahasının dışında kongre salonlarında savaşa dursun, Terim ve aslanları sahada parçalamaya devam ediyor. Bu Fatih Terim farkıdır.

Kulaklarını tıkamış, gözlerini kaptmış kendisinin de futbolcularının da.

3 maymunu oynatıyor takımına! 'Yönetimsel mevzulardan bize ne?' diyor Terim!

'Başkan da benim, divan başkanı da benim, muhalefette benim, üye de benim, taraftar da benim' diyor Terim.

Ben Galatasaray'ım diyor Terim.

'İbra mibra önemli değil abra kadabra bakarım şampiyonluğa' diyor Terim!