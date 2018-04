An

İki gün önce, perşembe sabahı başlayan ve dün 20:55 sularında biten bir maç; Beşiktaş- Göztepe. Sarı kırmızılı takımda herkes temkinli ve gergin. Öyle ki Tamer Tuna siyah beyaz takım elbise giymiş ama 'kırmızı' mednilini de ihmal etmemiş.

Neden? Cevap çok net; Tamer Tuna Beşiktaşlı olduğu için mi siyah beyaz giydi? dedirtmemek için! Demba Ba top her ayağına geldiğinde düğümlendi.

Maçın daha başlarında kaçırdığı net gol pozisyonu sonrası yıkılan sosyal medyaya ne demeli? Olacak iş değil. İşimiz gücümüz insanları karalamak, hep bir yerden vurmak. Adam ekmek yediği yere ihanet etmez. Demba Ba'yı bilen bilir, o hiç böyle toplara girmez. Demba Ba'yı bir anda dünyanın en büyük golcüsü yaptık! Bu kadar mı korktu Beşiktaş?



3-0'A BİLE GÜVENEMEZSİN

Caner istediği zaman topu arkadaşının ağzına değil midesine atıyor. Dün bunu yine gördük. Babel sahada topla rakip geçmiyor sanki çamaşır seriyor.

Lens o kadar kötü ki, berbat. Yakışmıyor Beşiktaş'a. Sezon sonu yollanması gerek.

Maskesiz gol atamayan Negredo, maske ile nasıl gol atsın? Maskesinde 'AN' yazıyordu dikkatimi çekti. 10 dakika sonra jetonum düştü; Alvaro Negredo. Yani adının ve soyadının baş harfleriydi maskesindeki harfler. 10 dakika sonra Negredo'nun maskesinde 'AN' harflerinin ne anlama geldiğini zor anlıyorsam bu onun marka değerinin ne kadar düştüğünü göstermez mi? Herkesi, her şeyi bırakıp Talisca'yı izledik. Raket gibi, roket gibi. Çok fazla sahada diğerlerine göre.

Haksız rekabete sebep oluyor Talisca.

Medel pirana gibi. Isırıyor sahada herkesi.

Beşiktaş golcüsü olmadan kazanıyor.

Talisca ve diğerleri ile. Medel'i ile, Tosic'i ile. Başkan Orman keşke perşembe günü o açıklamayı yapmasaydı Demba Ba ile ilgili. Herkesi kendisi gibi iyi niyetli sanıyor ve buranın Türkiye olduğunu unutuyor.

Avrupa'da bunlar çok normal. 70.dakikadan sonra acaba yazımı gazeteye göndersem mi? diye düşünürken Beşiktaş oynadığı 'gevşek futbolla' buna izin vermedi.

3-1 oldu skor bir anda. Hep söylerim Beşiktaş 3-0 öndeyken bile rahat izleyemiyorsun.

Her şey olabilir; 6-0 da 3-3'te! Beşiktaş bu. Neyse dakika 90 oldu. Yazımı yollayabilirim artık!