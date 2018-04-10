İtalyan işi

Bir viedo yayınladı maçtan önce Galatasaray'ın sosyal medya hesapları. Uefa finaline gider gibiydi Galatasaray, G.Birliği maçı için yola çıktığında. Uefa Kupası'nı kazandığı sezon Diyarbakır'daki Türkiye kupası final maçı da aklıma gelmedi değil. Antalyaspor maçıydı o da. Orda da aynı görüntüler vardı. Coşku, gurur, inanç. Altta efsane dizi Ezel'in müziği, görüntüde imparator ve askerleri. Taraftar havaya girdi. Rakiplerin gözü korktu. G.Birliği'nde ise Ümit Özat hayatımda tanıdığım en cesur, tarafsız, korkusuz antrenörlerden biri.

Umrunda değildi. Belki de ilk 3'te benim sıralamamda. Futbolcularını korudu. Devre arasında Ümit Davala'nın ısrarla izlediği Uğur Çiftçi ile Ahmet Oğuz'u oynatmadı. Ahmet ikinci yarıda girebildi!

'Demba ba'nın durumuna düşmesinler' dedi Ümit hoca! Bunu F.Bahçe maçında yapsaydı vah Ümit hocanın haline! G.Saray'a karşı yapınca kimse çok konuşmadı nedense.

Galatasaray ilk yarıda yokları oynadı.

Gençlerbirliği kapanmış mış.

Ne yapacaktı adamlar? Kümede kalma mücadelesi veren Özat 'açık oynayın, her yeri boşaltın da gelsinler, her vurdukları girsin mi' diyecekti?



İMKANSIZI BAŞARDILAR

En doğru şekilde oynattı takımını ilk 45'te. Eldeki malzemeye göre oynattı.

Terim saha kenarında özellikle ilk yarıda çok oflayıp pofladı. Haklı mıydı? Evet.

Galatasaray'da şampiyonluk maçı gibi bir maçtı dün gece. Bazıları bunun farkında değildi futbolcuların. Bazıları değil hepsi. Terim ve kurmayları hariç!

İkinci yarı derlenip toparlanır gibiydi sarı kırmızılı futbolcular. Hatırladılar, kendilerine geldiler. Gelmiş gibi davrandılar zaman zaman da. Ya da soyunma odasında Terim onlara 'hangi takımda oynadıklarını' hatırlattı.

G.Saray son 35 dakikada tek kale oynadı 35 metreye sıkıştırdı rakibini.

Eren de girdi ama derde deva olmadı.

Gençlerbirliği ikinici yarıda Galatasaray'ı o kadar üzerine çekti ki gol yememesi imkansızdı. G.Saray imkansızı başardı! G.Birliği'ne helal olsun.

Tam İtalyan işiydi Gençlerbirliği'nin oyunu. Bekledi bekledi vurdu. Ümit Özat ligin kaderini değiştirdi.