Kandil simidi

Kalbimiz kötü, içimiz kirlenmiş.

Herkes bahane üretme peşinde.

Sen, ben, o hepimiz. Ayrım yapmıyorum. Garibiz, tuhafız. Bu kafa ile top değil topun olduğu hiç bir yerde söz sahibi olamayız. Elin adamları Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde 'çeyrek finalde kaybettim ya da kazandım' diye ağlar, biz fesat fesat çarpıntıya kapılırız.

Göztepe maçında Fikret başkan öyle demişte böyle olmuş. Demba Ba evladımız demiş, sonra diğer evlat Tamer gelmiş takımı oynatmamış!!! Artık midem bulanıyor. Artık keyif almıyorum, alamıyorum. Milyar dolarlık sermayenin içinde kafamız sadece kötülüğe çalışıyor. Bize göre herkes maç satıyor.

Bize göre herke yatıyor. Bize göre herkes kötü; TFF kötü, MHK kötü, PFDK kötü, kulüpler kötü, futbolcular kötü...

Tek iyi olan sosyal medyada ona buna, verip veriştiren! Daha ilk düdük çalmadan dedikodular çıkıyor; Lukac oynamayacakmış, Buruk zorlatmayacakmış, Orman Manisa-Akhsiar arasında mekik dokumuş muş! Eeee? Sonra hep içi boş.

Beşiktaş 3'te golü attı, sosyal medya yıkıldı; 'Gördünüz mü Akhisar bilerek yedi golü!' Hakem de aslında Beşiktaşlı!



BEŞİKTAŞ BIRAKMAZ

Beşiktaş 2. golü attı; 'Demedik mi maç bağlanmış!'... Yuh olsun dedim.

Ağzıma geleni saydım, saydırdım.

Kötüyüz de bu derece mi dedim?

Dersin ki; 'Beşiktaş'ın iyi oynadığı falan yok, Akhisar top oynamıyor.' Tamam.

Buna bile tamam. Ama diğer türlü çok yazık değil çok ayıp! Bu ülkenin futboluna acımıyorlar! Bu ülkenin futboluna emek verenlerini de el birliği ile yok etmek için yemin mi ettiniz?

Cuma günü akşamıymış, Beşiktaş kazanır mıymış? Larin varken Negredo niye oynuyormuş? Oğuzhan-Tolgay ikisi birden yedek kalmazmış. Şampiyonluk ya kaçarsaymış? Hiçbiri tutmadı.

Bilakis Beşiktaş tuttu ve bırakmıyor.

Bırakacak gibi de durmuyor.

Beşiktaş'a 'Kandil Simidi' gibi geldi 3 puan. En aç döneminde bir bardak çay ile dünyanın en güzel yemeği olur ya hani 'kandil simitleri'? İşte böyle bir sofradaydı Beşiktaş dün gece. Fırının başında simitçi baba 'Babel' ve simitleri.

Sonrasında ise iş duaya kaldı Beşiktaş açısından; Fenerbahçe kaybetsin, G.Saray-Başakşehir berabere bitsin!