Güneş’li maç

Başakşehir, G.Saray bir de Beşiktaş kazanınca F.Bahçe için çok anlamı bir maç oldu. Futbolcular ve teknik heyet 'perşembe olaylarını' unutmuş tamamen maça konsantre olmuş. Aykut Kocaman'dan Volkan'a, Roman'dan Soldado'ya özellikle Aatıf'a kadar hepsi Antalyaspor'a odaklanmış.

Olması gerekeni yaptı Fenerbahçe.

Profesyonelce davrandı. Psikolojik olarak, kafa olarak, ruh olarak tek bir 90 dakikayı düşünmüş. Beşiktaş gibi değillerdi.

Fenerbahçe takımının Aziz Yıldırım'ın bugün yapacağı basın toplantısı umurlarında hiç değildi. Ancak! Sarı lacıvertli taraftarlar için aynı görüşte değilim. Onların aklı fikri Şenol Güneş'teydi.

Futbolcuların isminden çok taraftarların 'Şenol Güneş sloganlarını' duydum!

Fenerbahçeli futbolcular ise kulaklarını tıkadı ve sadece topunu oynadı. Giuliano ilk yarıda hiç yoktu sahada 'ilk golün asistini yapmasına rağmen' ve gözler Valbuena'yı aradı. Aatıf takımın vazgeçilmezi.

İstiyor, herkesten çok hem de. Aziz Yıldırım'dan da, Aykut Kocaman'dan hatta F.Bahçe taraftarlarından da çok istiyor. Her maçta üzerine koyuyor.

Pozisyonları kendisi hazırlıyor. Kendisi atıyor. Neredeyse kendine asist yapacak.

Bu adamı Antalyaspor'a verecekti Advocaat. Allah'tan Aatıf 'gitmem diye diretti ve kaldı.



AATIF HEPSİNDEN ÇOK İSTİYOR

2-0'ı bulduktan sonra 'atamayana atarlar' kuralı girdi devreye. Top oynamayan Antalyaspor bir anda maça ortak oldu. 2-1'den sonra panik başladı, zaman yetmedi Antalya'ya 2-2'yi bulması için. Devre arasına biraz gergin giren F.Bahçe takımında özellikle Giuliano soyunma odasından Giuliano gibi çıktı. Dirar'ı çok eleştirenler var ama aynı fikirde değilim. Hızı, sürati, asistleriyle bu sezon Fenerbahçe'nin yarışın içinde kalmasına etken olan isimlerin başında geliyor.

Valbuena-Dirar değişikliğini anlayamadım?

3-1'den sonra takımdan çok tribünler daha çok rahatladı. Giuliano'nun golüyle beraber Fenerbahçeli taraftarlar yeniden Şenol Güneş'e ve Beşiktaş'a döndü.

Fenerbahçe'nin ilk yarıda ağlara giden topu gol değeri kazanmadı ama net goldü. Roman'ın çabası ve sevinci boşa gitti. Güneş'li bir Kadıköy akşamından arda kalan bunlardı!