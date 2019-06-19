Süper Lig’in yeni ekibi Gazişehir

Gaziantep, Güney Doğu Anadolu bölgesinin önemli bir sanayi kenti. Dahası sanayimizin başkenti. Sanayicileri gibi mutfağı da ünlü bir kent! Bir zamanlar Gaziantepspor vardı ve kötü yönetildiği için borçlar içinde kaybolup gitti. G.Antep hep öndedir. Ama iki yıl Süper Lig'den ayrı kaldılar. Gaziantep halkı buna tahammül edemedi. Konukoğlu ailesi işe el attı. Ve Gazişehir Gaziantep kuruldu. Aile iş hayatındaki başarısını futbola da yansıttı.

Geçen yıl Erzurum'a kaybettiler. Ama bu yıl işi sıkı tuttular. Hatayspor'u elediler. Sonra ayrı kaldıkları Süper Lig'e 'merhaba' dediler. Başkan Adil Sani Konukoğlu 'tesis yok yeterli saha da yok" diyor. "Mahallelerde sahalar yapmamız lazım" diye ekliyor Konukoğlu. Adil başkan parklarda yapılacak yarım sahalarda çocuklar 'oyun oynayabilmeli" diye de ekliyor. Konukoğlu işi sıkı tutuyor... Çocukların evden çıkınca oynayabileceği enerjisini atacağı, sporla tanışacağı yerler için titiz davranıyor! G.Antep'in en az 12 sahaya ihtiyacı var. Spor Bakanı söz vermiş yardımcı olacak! Konukoğlu, "Bunlar yapılırsa şehir Türkiye'nin Brezilyası olur" dedi. Vallahi doğru! Bu tesislerle Gaziantep futbolcu üreten bir kent olur

Konukoğlu, şampiyonluk gecesini anlatırken de "Son penaltıyla birlikte heyecanımız yerini sevince bıraktı. Nasıl sahaya indiğimi hatırlamıyorum. Meğer tüm şehir 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaydı, bu görüntüler heyecan ve mutluluğumu bir daha da artırdı. Dostlarım 'Başkan o halin neydi?" diye soruyor. O bambaşka bir sevinçti. Anlatılamayan ama yaşanan" dedi. Bu takım bu inançla ligin üst sıralarında mücadele eder. Takıma yeni takviyeler de yapılacak tabii. Süper Lig'e tuttuğunu koparan bir başkan ve takım geldi. Hayırlı olsun!