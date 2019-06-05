Trabzonspor’un ateşle imtihanı

Milli Takımımız, Şenol hoca ile yeni bir sayfa açtı. Güneş çetin ve zorlu bir yola girdi ama altından kalkacaktır! Şans inşallah hep Milli Takım'dan yana olur.

Yunanistan'la oynadığımız hazırlık maçının temposu fena değildi. Fakat daha çok ekip çalışması yapmak lazım.

Özbekistan'la yaptığımız hazırlık maçı vasattı. Karşımızda Fransa var. Güçlü bir ekip. Biz de önemli bir ekibiz ama!

İşi şansa bırakmamalıyız! Milli Takım'ın arkasında koca bir millet var çünkü. Şenol hoca tedbirlidir. Ahmet Suat hocanın talebesidir. Tedbiri elden bırakmaz! Kısacası cumartesini iple çekiyoruz. Konya bize hep şans getirmiştir ya. Umarım yine öyle olur!

Trabzonspor felakete direndi ve kazandı. Ünal hocayı Karabük'ten aldığımız günleri hatırlayın... Malum köşe yazarları ellerini ovuşturarak "Tam yakaladık" dediler. "Trabzonspor'un işi tamam, şimdi tezgah kurma zamanı" diyerek sevindiler. Ünal hoca takıma öyle bir aşı yaptı ki. Bir başka heyecan, bir şevkle izlenmeye başlandı.

Dosta düşmana 'her zaman buradayız, bekleriz' dedi. Ünal hocanın şu sözlerine dikkat edin. "1995-1996 sezonunda uzun zaman kendime gelemedim. Dağlara çıkarak içimdeki ateşi söndürmeye çalıştım." Aradan tam 24 yıl geçmiş. Karaman'ın aklında çakılı kalmış kaçan şampiyonluğumuz.Gelecek için verdiği masajlar da yürek kabartıyor. Altyapı futbolcularına söyledikleri tam bir motivasyon sebebi."Benimle çalışmak istiyorsanız; formasının gücünü bilen, cebini değil yüreği ile formasının içini dolduran ekip olmalısınız. Bu takımı şampiyon yapmadan bu şehirden ayrılmam!" Nokta. Anadolu'nun yiğit delikanlısı Karaman. Camia sana güveniyor ve inanıyor. 'İçimden kopan fırtınayı bilen bilir' diyor. Şampiyon olmadan Trabzonspor'u bırakmayacağını özellikle belirtiyor. Fırtına'yı en iyi Tekin abi bilir ya... Neyse...Sporun beyefendisi yolun açık olsun.Bugün bayram. Tüm insanlığa huzur barış ve mutluluk getirmesi dileğimle...