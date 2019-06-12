Milli takıma Güneş doğdu

Fransa galibiyeti sonrası İzlanda'nın millilerimize yaptıkları can sıktı. Ama bu durum bizi daha da hırslandırdı.

Futbolcularımız galibiyete odaklandı. Milliler Cumartesi Türk halkına büyük bir sevinç yaşattı...

Tarihimizde ilk kez Fransa'yı yendik.

Hem de bir dünya şampiyonu olan Fransa'yı... Yaş ortalaması 25 olan gençlerimizin alnından öpme de ne et şimdi! Fransızlara nefes aldırmadılar.

Nefeslerini kestiler valla. Gençler onlara doğru dürüst bir atak yaptırmadı. Pozisyon bulamadılar.

Şenol Güneş Milli takıma güneş gibi doğdu yani.

Gençler ise müthişti.

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