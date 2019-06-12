Milli takıma Güneş doğdu – Ersin Ramoğlu – Fotomaç
12 Haziran 2019, Çarşamba
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Haberler Yazarlar Ersin Ramoğlu Milli takıma Güneş doğdu

Milli takıma Güneş doğdu

galibiyeti sonrası İzlanda'nın millilerimize yaptıkları can sıktı. Ama bu durum bizi daha da hırslandırdı.
Futbolcularımız galibiyete odaklandı. Milliler Cumartesi Türk halkına büyük bir sevinç yaşattı...
Tarihimizde ilk kez Fransa'yı yendik.
Hem de bir dünya şampiyonu olan Fransa'yı... Yaş ortalaması 25 olan gençlerimizin alnından öpme de ne et şimdi! Fransızlara nefes aldırmadılar.
Nefeslerini kestiler valla. Gençler onlara doğru dürüst bir atak yaptırmadı. Pozisyon bulamadılar.
Milli takıma güneş gibi doğdu yani.
Gençler ise müthişti.

***
Hatırlayın; Milli takımın başındayken dukasının Şenol hocaya yaptıklarını. Bazı köşe yazarlarının Şenol hoca ile nasıl dalga geçtiğini.
Yok 'saçı şöyle, böyle' dediklerini...
Ense tıraşını görelim gibi sataşmaları... Kıyafetini bile eleştirmişlerdi Şenol'un... Güneş dünya üçüncüsü olarak onlara cevap verdi. Su uyur, düşman uyumazmış.
Yine başladılar. Üst üste alınan galibiyetleri çekemeyenler yine sahneye çıktı. Şimdiden belden aşağı vuruşlar başladı.
Mesela bir kendini bilmez;
"Lucescu gerçeğini unutmayalım" diyerek galibiyeti gölgelemek istedi.
Bu kez güçleri yetmeyecek ama!.
Hırsı akıllarının önünde olanlar da millilerin nerelerde olacağını görecek.
***
Gelelim maça...
Şenol Güneş Dünya şampiyonunu masaya öyle bir yatırdı ki adamlar cin çarpmışa döndü. Dünya şampiyonu nasıl olur da kalemize bir şut atamaz.
Böyle bir şey ancak rüyalarda olurdu. Adamlar korner atıyor, topa vurdurmuyoruz bile.
Başarılı oyunlarıyla Türk milletini sevindiren millilerimiz her türlü övgü ve takdirin ötesindir. Bu gençler, daha çok destan yazar! Fransa'yı 2 -0 yenerek gurur abidesi oldular!
Burak biraz becerikli olsaydı belki Fransa'ya tarihi bir fark atacaktık.

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