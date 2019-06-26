Adana Demirspor doğru yolda

Adana Demirspor yıllar sonra ilk kez doğru bir iş yaptı. Geçmişte her yıl milyonlar harcanır yeni bir kadro kurulurdu, Sezon sonunda da kümede kaldıklarına sevinirlerdi.

Olan yeni transferlerden şampiyonluk bekleyen taraftara olurdu. Yıllarca bu hep böyle sürüp gitti..

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Başkan Murat Sancak bu geleneği bozdu. Önce kulübü borçlardan temizledi. Hem de çok paralar ödeyerek! Ama gayri resmi borçların üstünü de çizdi. Yaptığı transferlerle üst sıralarda oynayan bir takım yarattı.

Play-Off'a son anda katılmasına rağmen Süper Lige çıkan takımlar dahil hepsinden Adana Demirspor iyiydi.

Son saniyede Hatayspor karşısında yedikleri gol ile Süper ligi kaçırdılar.

Hakan Kutlu, Yılmaz Vural ve Ümit Özat. Üçü de ligde kendini kanıtlamış hocalardı. Ancak futbolcuların uyum sorunu, hocalara da yansıdı.

Takım sıkıntı yaşadı.

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Başkan Murat Sancak lig bitmeden Ümit Özat'la sözleşme yeniledi. İhtiyaç duyulan yerlere de Ümit hocanın istekleri doğrultusunda 5 transfer yapacağıın öğrendik. Geçmişte olduğu gibi artık her yıl kadro değişmeyecek.

Boşnak Nimet Hodziç'i aldılar.

Bu futbolcu ile orta sahaya hareket gelecek. Diğer transferler içinde görüşmeler sürüyor. Sözleşmesi biten Pote gönderildi. Bu oyuncu takımın hızlı oyununa ayak uyduramıyordu.

Yerine iyi bir golcü alınacak.. Yıldız futbolcu alınmayacak ama. Pahalı transferler yerine ihtiyaç duyulan yerlere başarıya aç futbolcular alınacak. Hatayspor maçı sonrası çıkan olaylar yüzünden 27 Demirspor taraftarına ömür boyu men cezası verildi. Taraftar dernekleri ağır buldukları cezanın yeniden gözden geçirilmesini istiyorlar.

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