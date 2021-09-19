İki teknik adam iki benzetme!

Türkçe'de güzel deyimler var: "Eşeğini sağlam kazığa bağla." Bir de, "Adama eşeğini kaybettirmişler sonra sevindirmişler." Birinci benzetme Ersun Yanal, ikinci benzetme Sergen Yalçın...

Ersun Yanal, ilk yarıyı 2-0 önde bitiriyorsun, 60, 65'e kadar iyi defans yap, maçı galip bitirme şansın fazla… Sergen, ilk yarıda o kadroyu çıkar, ikinci 45'te düzeltmeye çalış, istediğini de almasını bil… Sergen, 3 kulvarda yarışacaksın diye yönetim sana çok geniş kadro verdi. Sen dinlendirmeye kalktın. Tabii her zaman papaz pilav yemez. İlk yarı Antalyaspor maçı 4-0'a getirseydi, ne yapardın?

İlk yarıda oynayan o Antalyaspor, ikinci 45'te niye oynamadı? İlk yarıda çok kötü Beşiktaş, ikinci devre kımıldadı. Demek ki, bu kadro iyi idare edilirse bir şeyler yapılıyor. Bak Sergen; Mustafa Denizli'ye Fatih Terim'e benzemeye kalkma, kendine benze. Onlar da yıllarca öyle işler yaptı ki, "Biz bu işi yaparız, olur" dediler. Bazen tutturdular bazen tutturamadılar. Senin çıkışın öyle değil.

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