Bir tek Pereira!

Maçlar üst üste olunca seyretmek zor oluyor. Bir sağdaki TV'ye bakıyorsun bi soldakine. Önce Kasımpaşa- Galatasaray maçına yönlendik. İlk yarı G.Saray iyi oynuyor bu yarıda fırsatlardan faydalansa 5-0 önde bitirebilirdi. Ama sahada bir el freni vardı; Diagne... İki net pozisyonu çıtır çıtır yedi. Kasımpaşa da futbol oynamaya çalıştı ama sanki pikniğe çıkmış gibilerdi. 2-0 geriye düşmelerine rağmen tepki göstermediler. Devre arası oldu ikinci yarı başladı bu sefer roller değişti Kasımpaşa takır takır futbol oynamaya başladı. G.Saray da direnmeye çalıştı ama maç bir anda 2-2 oluverdi. Ve bu sefer de Kasımpaşa 2. yarıyı önde bitirip sarı-kırmızılıları yenmesi lazımdı, olmadı. İki takım için de devre devre bu kadar değişiklik enteresan. Bu maçta dikkatimi bir şey çekti. Kerem Aktürkoğlu kabiliyetli bir oyuncu, iyi işler yapıyor ama daha işin başındayken rakibiyle hiç teması yokken hakemi aldatmaya kalkarsan yarın kafa karıştırırsın. Neden mi? Hani Marcao ile olayın oldu ya sahada bu sefer insanlara Marcao bu işi yaptı ama Kerem de masum muydu acaba dedirtirsin, unutma. Biliyorum senin bu yaptığını kimse yazmayacak.

Dönelim ikinci maça. Altay- Fenerbahçe ... Altay'ın bu seneki futbolcu maliyete 6.5 milyon euro, Fener'in maliyeti zaten belli. Altay yeni gelen bir takım. İlk yarıda iki takım arasında hiç fark yok. Siyah beyazlılar sahanın her yerinde basıyorlar. Hakem de oynatıyor. Çok doğru olarak. O zaman da iki takım arasında bir fark gözükmedi. Aynen birinci maçta olduğu gibi ikinci devre başladı bu kez sarı lacivertliler rakibe basmaya başladı. Belli sertlikte, hakem yine oynattı; doğru olarak. O zaman da aradaki fark çıktı. 4 pozisyonun 2'si gol olunca maç koptu. Heralde Pereira uyandırmıştır devrede. Fener'den de Ferdi'ye bir çift lafım var. Çok güzel gol attın, asist yaptın sonra da hakemin bir kararına saçma şekilde itirazdan kart gördün. Ne gereği var? Daha yeni düzenli oynamaya başladın. 90+5'te Serdar Aziz 'in pozisyonu net penaltı. Zaten Serdar Aziz stoper olarak her zaman için pimi çekilmiş bomba gibidir. En sonunda merak ettiğim başka konu daha var. Seyrettiğim teknik adamlar arasında sahada Terim'de akredite kartı yok, görmedim. Avcı'da görmedim, Sergen'de de görmedim. Denizli'de de yoktu. Bir tek Pereira'da vardı bu akredite kartı. Demek ki bizimkiler akredite kartında papazları oynuyorlar, Pereira işin doğrusunu yapıyor kartını taşıyor. TFF heralde gereğini yapar.