Bir tek Pereira!

Maçlar üst üste olunca seyretmek zor oluyor. Bir sağdaki TV'ye bakıyorsun bi soldakine. Önce Kasımpaşa- Galatasaray maçına yönlendik. İlk yarı G.Saray iyi oynuyor bu yarıda fırsatlardan faydalansa 5-0 önde bitirebilirdi. Ama sahada bir el freni vardı; Diagne... İki net pozisyonu çıtır çıtır yedi. Kasımpaşa da futbol oynamaya çalıştı ama sanki pikniğe çıkmış gibilerdi. 2-0 geriye düşmelerine rağmen tepki göstermediler. Devre arası oldu ikinci yarı başladı bu sefer roller değişti Kasımpaşa takır takır futbol oynamaya başladı. G.Saray da direnmeye çalıştı ama maç bir anda 2-2 oluverdi. Ve bu sefer de Kasımpaşa 2. yarıyı önde bitirip sarı-kırmızılıları yenmesi lazımdı, olmadı. İki takım için de devre devre bu kadar değişiklik enteresan. Bu maçta dikkatimi bir şey çekti. Kerem Aktürkoğlu kabiliyetli bir oyuncu, iyi işler yapıyor ama daha işin başındayken rakibiyle hiç teması yokken hakemi aldatmaya kalkarsan yarın kafa karıştırırsın. Neden mi? Hani Marcao ile olayın oldu ya sahada bu sefer insanlara Marcao bu işi yaptı ama Kerem de masum muydu acaba dedirtirsin, unutma. Biliyorum senin bu yaptığını kimse yazmayacak.

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