Eyyamcı Cüneyt

Karagümrük klasik arkada top yaparak çıkacaklar, rakibi üzerine çekip defansını eksik yakalayıp neticeye gitmek isteyecek… Fena da başlamadılar. 1 gol yediler, asisti yapan Karagümrüklü oyuncuydu, golü atan Beşiktaşlı. Aslında 90 dakika çok iyi futbol var mı, yok. Heyecanı yüksek bir maçtı ama kalite yoktu. Maalesef Türkiye'de futbol bundan sonra böyle.

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Maçı Beşiktaş kazandı. Uzun süre 10 kişi oynadılar. Aslında 10 kişi kalan Beşiktaş, defansa ağırlık verince Karagümrük'ün oyun planı bozuldu. Çünkü onlar 11'e 11 oynarken, belli standartta oynuyordu. Beşiktaş eksilince Karagümrük bozuldu. Bu iş böyledir. Öyle pozisyonlar yaşandı ki hakem Cüneyt Çakır, benzer pozisyonda faul verdi, daha ağırında diğerine vermedi. 90 dakika eyyam kokan bir maç yönetti her zaman olduğu gibi. İlk yarıda çok net bir pozisyon vardı. Wellington ceza sahası içinde eliyle oynadı. Haydi, babası eski hakem Cüneyt görmedi, VAR'daki babası eski hakem Hasan Ceylan'ın oğlu Hakan Ceylan nasıl görmedi de çağırmadı? Ülkede böyle aile boyu zincirleme götürüyorlar işi, herkes de seyrediyor. Cüneyt Çakır'ın verdiği bazı kararlara kenardan Sergen Yalçın bile güldü. Acaba Wellington'un yaptığını rakibi yapsaydı iş ne olurdu? Bu işler Türkiye'de böyle. Almanya'da Gelsenkirchen var ya biz de "yersen kirşen!" İlk yarı sahada biraz futbol, heyecan vardı. İkinci yarı o yoktu. Kör dövüşü izledik. Ama bakıyorum seyirci mutlu. Onun için de Kıbrıs Rum Kesimi önümüze geçiyor. Seneye şampiyon olan takımımız Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak…