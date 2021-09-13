Rus ruleti

Bir saat arayla iki maç seyredince takımları arasındaki farkları daha iyi görüyorsunuz. Futbol hatalar oyunudur ama hatayla futbol şımarıklığını karıştırmamak gerekir.

Şimdi Fenerbahçe maçında Altay'ın yaptığına ister ukalalık deyin ister şımarıklık, bir kaleci onu yapmamalı.

İnşallah kendisine ders olur. Sivas iyi defans yaptı ama hücum yapamadı.

Belki de Fener iyi pres yaptı.

Trabzon-G.Saray derbisine geldik.

Trabzon bir gol yedi evlere şenlik.

Abdülkadir Ömür takıma yeni giriyor, 40 metre top sürmeye kalkıyor, arkadaşları cennetlik canlarını cehenneme sokup pozisyon alıyorlar o kafasını eğip top sürüyor, kaptırıyor.

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G.Saray devreye 2-0 girse kendisine büyük avantaj sağlayacaktı ama golü yiyince gerildiler. G.Saray tam saha pres başladı, 40 dakika müthiş oynadılar.Fatih ikinci yarı Morutan'ı niye aldı bilemiyorum çünkü takımın süratini ayarlıyordu. Bu maç oyuncular oynadı ama teknik direktörlerin müdahelelerinin de tesir ettiği bir maçtı. Nitekim Avcı, İsmil ile Ömür'ü 39'da sahadan aldı. Ondan sonra Trabzon daha derli toplu oynadı.İkinci yarı Trabzon golü atınca iş rus ruletine döndü. Gol atan işi bitirecekti ama atamadılar, çok yoruldular.Trabzon haliyle daha yaşlı bir takım.Maçın sonunda iki takım hocasına sorsak ikisi de 'Bu maçın skoru böyle olmalıydı' diyecektir. Tabii Terim bunu buruk olarak söyleyecektir. 2-0 öne geçip berabere bitmesi üzer. Kendi hatası var mı ona bakacak.

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Her şeye rağmen keyifli bir maç izledik. Hakem için birkaç pozisyon var; topu G.Saraylı oyuncu elle onuyor mu ilk yarı? Cüneyt Çakır, Palabıyık'ı çağırmadı. Palabıyık atlayabilir bunda.Berat'a gösterdiği karttan önce de Hamsik rakibinden iyi bir dirsek yiyor, Berat bunu konuşunca da sarı yiyor. Palabıyık genelde ufak tefek sertliklere prim verdi, doğru da yaptı.Bazı pozisyonları süzemedi.Diyeceksiniz ki bu kadar kusur kadı kızında da olur.