Başka büyük takım yok

Maç başlıyor Beşiktaş, hem hücumda hem defansta çok dengeli bir futbol oynuyor. Hep beraber basıyorlar, hep beraber rakibe pres yapıyorlar, Başakşehir'e açık alan bırakmıyorlar. Bu presi aynı anda yaptıkları için Başakşehirli oyuncular kafalarını kaldıramıyorlar ve maç 2-0 oluyor. İkinci yarı başladığında siyahbeyazlı futbolcular diyorlar ki "Biz bir 15-120 dakika götürürsek, hatta bir golde bulursak. Bu işi bitiririz". Çünkü maç 2-0 olup soyunma odasına girilince, bütün kafalar Pazar günü Fenerbahçe'yle oynanacak maça gidiyor ama işte futbolda bu yok. Bu sefer Başakşehir ikinci yarıda hem topa sahip oluyor, hem oyuna. Beşiktaş takımı ne pres yapabiliyor, ne hücum, ne de defans. Ve bir anda maç 2-2 oluyor.

İkinci yarı Beşiktaş'ın bir tek pozisyonu var. Larin'in kafasını kaleci Mert Günok mükemmel çıkarıyor. Aslında maçın kırılma noktası burası oldu. İki tarafın oyuncuları da iyi niyetle mücadele ettiler. Çünkü hepsinin aklı ligdeydi. Biri şampiyonluğa oynuyor, biri küme düşmemeye. Böyle olunca da hakeme fazla iş düşmedi. O da büyük hata yapmadı. Beşiktaş, ikinci yarının ilk 15 dakikasında her zamanki temposunda olsa ve maçı 3 yapsa, bu karşılaşmayı 120 dakika oynamaya mecbur kalmayacaktı. Yani; 45+15 yapar 60. Bir 15 dakika, onları Başakşehir karşısında 120 dakikaya taşıdı. 2-2'den sonra siyah-beyazlıları baktılar ki işin sonu elenmek de olabilir. Bu sefer tekrar gaza basmaya başladılar.

Öyle olunca da 3. golü buldular. 3'ten sonra topları daha iyi yerden sokabilseler oyuna, 4 de olurdu ama karşılarına hep Pazar gün oynayacakları Fenerbahçe maçı çıkıyor. Bu maç tamam da bir de o var. Çünkü o maçta rakiplerini yenerlerse onu devre dışı bırakacak. Galatasaray'la teke tek kalacaklar. Düşünün Fenerbahçe 22 transfer yapıyor. Galatasaray'ın kadrosu bayağı iyi. Sezon başlarken, "Bu Beşiktaş'tan fazla bir şey olmaz" diyorduk. Ama akıllı nokta transferler yaptılar. Sergen de doğru işler yapınca iş bu noktalara geldi. Bakınız; fazla oyuncu olması demek o takımın iyi takım olması demek değildir. Birbirine uyan oyuncular var mı, birbirini destekleyen oyuncular var mı, daha da önemlisi takım için oynayan futbolcular var mı? Bir de bu oyunculara hakim olacak başlarında bir teknik direktör var mı? Şu anda Beşiktaş bu ligde yakaladı. Sürdürebilir mi, göreceğiz. Ama bugün kupa finalinde Beşiktaş'tan başka büyük takım yok. O zaman diğerleri aynaya bakacaklar, "Biz nerede hata yapıyoruz" diye. Dün akşamki kupa maçı Türkiye liginde oynanan çok maçtan daha kaliteli ve zevkli oldu. 5 tanede gol olunca, seyredenler büyük keyif almışlardır.