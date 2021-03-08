Bu Marcao yakar

Galatasaray maça başladı sanki hiçbir iddiası olmayan orta sıralar için mücadele eden bir takım gibi. Laubali hareketler, rakibe verilen toplar ve skor 2-1. Koca 45 dakikada maçı alacak hiçbir şey yapmayan bir Galatasaray vardı.

Svasspor da çatır çatır futbol oynuyor. Diyorsunuz ki ikinci yarı da böyle giderse Sivasspor bu maçı kaybetmez.

İkinci yarı başladığında Fatih Terim oyuncu değiştirmiyor. Ta ki sakatlık olana kadar. Bu şu demektir: İlk yarıda oynayanların hepsi işlerini çok iyi yaptılar.

Onun için de bu oyuncuların hiçbirini değiştirmem.

Galatasaray'da ilk yarıda yürüyenler var. Fatih Terim hiç seslenmiyor.

Ne zaman ki bakıyor pabuç pahalı sahaya yeni oyuncular sürmeye başlıyor. Ama bence geç kalıyor.

Galatasaray öyle aman aman pozisyonlarla gol aramadı 80 dakika boyunca. Falcao şahsi becerisiyle bir gol attı, sonra da bir penaltı.

Sarı-kırmızılar bakıyor ki maç gidiyor, mücadele etmeye başladılar. Ama yetmedi.

Sivasspor biraz kontrollü çıkabilse maçı çok rahat alabilirdi.

Son 5 dakikada Galatasaray üst üste 3-4 pozisyon yakaladı.

Ama o kadar kalabalığın arasından vuruş yapıp gol bulamadılar. Sen maçı şampiyonluğa oynayan bir takım gibi görüp de sıfırdan itibaren çatır çatır oynarsan bırak oynamayı çok iyi mücadele edersen kazanabilirsin. Ama 70-75 dakikayı top oynamadan geçip, ben bu maçı çeviririm dersen hayati 2 puan kaybedersin. Şu sıralar kaybedilen her puan şampiyonluğa "Adios amigo" demektir.

Hakem Ali Şansalan. Türkiye'deki maçların yani alışılmışlığın dışında bazı ufak-tefek ikili mücadelelerde zırp-pırt çalmadı. Devam ettirdi.

Penaltı penaltıydı. Ama Marcao'nun kendisini itmesine neden müsade etti anlayamadım. Marcao bu işleri sık sık yapıyor. Bir gün hakemin birine çatar, kendini de yakar takımını da. Bu beraberlikte futbolcular kadar Fatih Terim'in de hataları vardı. Sarı-kırmızılılar bu iki puanı ileride çok ararlar, göreceksiniz.

Sivasspor 70'ten sonra biraz daha kontrollü araya top sokabilse İstanbul'dan galip ayrılırdı. Onlar da bunu yapamadılar. Karşılarında büyük takım olunca maalesef psikolojik olarak tesir altında kalıyorlar.