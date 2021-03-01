Hakemlerin utanması gerek

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile çok iyi bir çıkış yakaladı. Ama dün akşam gücü yetmedi. Genele baktığımızda, maç sarı-lacivertlilerin hakkıydı. Trabzonspor'a göre daha iyi mücadele ettiler. Son dakikalarda maç berabere bile bitebilirdi. Ama Trabzonspor, maçı çevirecek vitaminde değildi. Sarı-lacivertli oyuncularda herkes birbirine yardım etti, herkes koştu. Buradaki olay bence Mesut'un oyundan alınmasıydı. Tamam, Mesut iyi top kullanan bir oyuncu ama daha fizik olarak hazır değil. Top geldiği zaman arkadaşlarına iyi toplar atıyor, ama iş defansa geldiği zaman Mesut eksik. Erol Bulut, Mesut'u aldığı zaman maç 11'e 11 oynanmaya başladı. 60-65'ten sonra Trabzonspor daha diri gibi gözüküyordu. Ama Erol'un yaptığı değişiklikler Trabzonspor'un bu fizik üstünlüğünü engelledi. Nitekim Trabzonspor defanstan çıkarken yaptığı büyük hatayla golü kalesinde gördü. Fenerbahçe'de bazı oyuncuları ilk 11'den çıkaramazsın. Mesela Gustavo, mesela Pelkas, mesela kaleci Altay… Bu üçlünün haricinde herkesin yerine birileri var. Ama bu üçlüsüz Fenerbahçe bu sene olmaz. Trabzonspor bir yere kadar. Çok diplerden geldiler ama bu koşu uzun mesafe. Maç berabere bitseydi iki tarafa da yaramazdı. Şimdi Trabzonspor'a yaramadı. 5-6 maçlık bir hamle daha yapmaları gerekir yukarıyı yakalamaları için. Fenerbahçe'de bu hafta bayağı çalkantı oldu. Bu, bu maçta faydasını gösterdi. Önümüzdeki maçlarda kalıcı olur mu? Onu göreceğiz. Çok önemli bir virajı kazasız atlattı sarı-lacivertliler ama bu mücadelenin üzerine koyarak devam mı ederler, yoksa bu galibiyet aldatır mı? Onu da göreceğiz…

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, can alıcı pozisyonlarda 'başıma iş almayayım' diye faul düdüklerini çalıp oyunu döndürdü. İki takıma da bu tarz pozisyonlar vardı. Hakem cesaretsiz. Korkuyorsan hakemlik yapma. Fenerbahçe hücumda, Trabzon 2 top kaybetti faul çaldı. Bence faul değil. Sonra Nwakaeme, Serdar'dan topu çaldı. Nwakaeme kalçasını dayayıp topu aldı. Hakem 'faul' dedi. Buna faul çalınırsa 'Yürü git ya' derim. Böyle faul mu olur? Maçın son anlarında ceza alanında Valencia'nın Bakasetas'ın yüzüne kolu ile vurması ise net penaltı. Pozisyon gri filan değil, çok net. VAR'daki Cüneyt Çakır'ın hakemlik ömrü kısaldı. Çakır bu pozisyonda çağırmayarak ileriye yatırım yapıyor. 3 büyük kulüple iyi geçinmezken komisyonlara almazlar seni. Hem Cüneyt Çakır'ın hem de Yaşar Kemal Uğurlu'nun utanması gerekir. Bu net penaltıyı nasıl vermezler, inanılır gibi değil. Hakemlerin kararları ile bir taraf bayram sevinci yaşıyor, bir taraf üzüldü. Böyle şey mi olur...