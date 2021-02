Otorite boşluğu var

Fenerbahçe liderin 3 puan gerisinde.

Futbolda her şey var.

Şampiyonluk kaçmış değil, hepsi tamam. Bu laflar yuvarlak laflar, futbol edebiyatı.

Hani diyorlar ya, "Futbolda her şey olur". Şimdi gelelim sadede;

Ali Koç Fenerbahçe'ye başkan oluyor.

Kadıköy'de Göztepe 21 yıl sonra Fenerbahçe'yi yeniyor. Galatasaray geçen sezon yine 21 yıl sonra yeniyor. Beşiktaş gene Kadıköy'de 15 yıl sonra yeniyor.

Trabzonspor 21 yıl sonra yeniyor Kadıköy'de. Yeni Malatyaspor da tarihinde ilk kez yeniyor Kadıköy'de Fenerbahçe'yi.

Bugün şirketler, partilerde her yerde kulüpler de dahil başarı ve başarısızlık varsa bu en tepedeki adamdan sorulur. Faturayı o verir, o keser. Ali Koç futbolun başına Emre Belözoğlu'nu getiriyor sonra o da Erol Bulut'la anlaşıyorlar.

Şimdi burada bir 5 dakika duralım, çay molası verelim. Çok net soruyorum; sonra birbirlerinin üzerlerine atmasınlar. Transfer edilen futbolcuların kaç tanesine Erol Bulut okey verdi, kaç tanesini Emre Belözoğlu ve ekibi aldı.

Büyük resme bakıyorum.

Fenerbahçeli basın tarafından Erol Bulut hedef tahtasında gösterilmeye başlandı.

Kimse Emre Belözoğlu'ndan bahsetmiyor. Yarın Erol Bulut alınan birkaç kötü sonuçtan sonra yollanırsa, Alman görgüsü ve terbiyesi ağırlıklı olan Erol Bulut, bazı şeyleri açıklar da mı gider, yoksa Erol Bulut'a iyi bir para verilir, 'Takım konuşmamı' denilir.

Şimdi dönüyorum gene Emre Belözoğlu, bir arkadaşına diyor ki, "İki tane santrfor aldım şu anda hazır", bakın "Aldım" diyor şu anda hazır. "Biri diyor bir sezonda 30 gol atacak, diğeri 15 gol atacak". Söylediği 30 gol atacak adam Samatta; şu ana kadar attığı gol 4. Peki 15 gol atacak dediği adam kimdi?

Kemal Ademi. Bu topçu nerede?

1 gol attı, şu anda Karagümrük'e verildi.

Yani Fenerbahçe'deki bu başı bozukluğu sakın kimse birbirinin üstüne atmasın. Fenerbahçe, futboldaki bu sistemde şampiyon olur mu? Olur. Ama aylardır takım futbol oynamıyor.

İleri gedeceğine geri gidiyor.

Futbolseverlere ışık vermiyor.

Çünkü şu anda Fenerbahçe'de bir otorite boşluğu var

KAFALARI KARIŞTIRMAYIN

Bir yazı hakem olmadan olmaz. Hüseyin Göçek...

Fenerbahçe-Göztepe maçında öyle düdükler, öyle fauller çaldı ki toptan fazla anlamazsan yersin. Biraz futboldan anlarsan, neler yaptığını herkes çok iyi biliyor.

Galatasaray-Alanyaspor maçı... Komite bir hakem tayin ediyor; Zorbay Küçük... Bu çocuk istikbal vadediyor. 28 yaşında, iyi yabancı dili var, eski futbolcu Feyzullah'ın da oğlu. Belki de ikinci yarının en önemli bir maçına tayin ediyorsunuz. İsim olarak bir şey demem. Yalnız bu çocuk, son iki yılda büyük sakatlıklar geçirdi; diz bağlarından.

Yusuf Namoğlu onu, aylarca İstanbul'da yatırdı, futbol federasyonu sağlık ekibinin başındaki arkadaşa emanet etti, tedavi ettirdi. Buraya kadar her şey tamam. Peki, eğer bu çocuğa bu maçı veriyorsanız, en az bunun kadar bir 4. hakemi vermeye mecbursunuz. Bu çocuk sakatlansa 4. hakem kim? Kadir Sağlam diye bir hakemi, 4. hakem veriyorsun. Yani Zorbay Küçük, sakatlanırsa ki sakatlanma riski var.

Bu maçı, bu hakem idare edecek.

Bitmedi... Emre Malok diye, bir VAR hakemi veriyorsunuz. İki tane pozisyon var; çok net. Birisi penaltı, diğeri kırmızı kart. İkisini de kimseyle tartışmam. Alanyalı oyuncu, göstere göstere Galatasaraylı oyuncunun kafasına, tabanı geçiriyor. Hani yandan gelir, arkadan gelir göremezsin, tamam.

Trabzon'da Nwakaeme'ye olduğu gibi. Burada öyle değil. Bakın bir ayrıntı var; hakem sarı kart veriyor. Ya kırmızı kart ver, ya hiç kart verme. O zaman kurtarırsın.

Ama daha acemisin... Sahadaki acemi, VAR'daki acemi, kenardaki acemi. Sahada hangi maç var?

Şampiyonluğa tesir edecek, 5 takımı alakadar edecek bir maç. Arkadaşlar milletin kafasını karıştırmayın.

MİLLETİ YEMEYE KALKMAYIN

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi buyurmuşlar, "Yabancı hakem gelsin".

Çebi'nin yaşı kaç, bilmiyorum ama ben yabancı hakemle oynadım. Onların rezilliklerini iyi bilirim. Ne halt yediklerini de. Hiç olmazsa biz bize kaldığımız zaman hesap sorarız. Onları getirdiğin zaman, hangi devletlerden, kimlerden hesap soracaksınız. Milleti yemeye kalkmayın. Ama Çebi çok akıllı.

Oynayacağı F.Bahçe maçından evvel genç ve acemi bir hakeme, haksız yere ve yalan bir iftira attı.

Neymiş efendim, "Hakem Koç Grubu'nda çalışmış". Araştırdılar ki külliyen yalan. Çebi o maçı kazandı ya, gerisi hikaye. Pekala; Ahmet Nur Çebi, sen kaç senedir göğüs reklamına Beko'yu yazıyorsun?

Beko kimin şirketi? Yakıştı mı sana... Fazla da uyanık olmayın.

O HAREKETİ HER HOCAYA YAPAMAZSIN

Size çok basit bir misal vereyim; Caner... Çok maçta teknik adamlara yaptığını, geçen hafta gene yaptı. Bakınız tarih 25 Kasım 2014; Sergen Yalçın'la beraber TRT'de spor programı yapıyoruz. Sergen Yalçın'ın Caner için söyledikleri aynen şu; "Caner vazgeçilmez bir oyuncu değil.

O el-kol hareketini her hocaya yapamazsın. Elini kırarlar adamın maçtan sonra". Bakınız; şu anda Sergen nerelerde, Erol Bulut da nelerle uğraşıyor. Bırakın Sergen'i yapsana Fatih Terim'e o hareketlerini o kolu ne yapar, veya Abdullah Avcı'ya.

BÖYLE BÜYÜK TAKIM OLUNMAZ

Erol Bulut aracılar vasıtasıyla acaba televizyoncu Acun'dan taktik bilgiler alacak duruma düştü mü? İşte Fenerbahçe'deki görüntü bu. Çünkü Fenerbahçe kadrosunda oynayan oyuncular, şu andaki sistemden memnun değil. Bakınız size bir şey daha söyleyeyim; geçen yıl Fenerbahçe kendi stadında oynadığı Antalyaspor maçında 6. dakikada gol yedi ve 90 dakika sonunda gol atamadan maçı mağlup bitirdi. Yani neredeyse 85 dakika İstanbul'da büyük takım rakibine gol atamıyor.

Peki o kötü Fenerbahçe'ye bu sene 22 tane futbolcu alındı. Bu sefer Göztepe geldi 9. dakikada gol attı, 81 dakika o gole cevap veremedin.

Bakınız böyle büyük takım olunmaz, kimse kimseyi aldatmasın.

Bunun da hesabını verecek kişi Başkan Ali Koç'tur. Fatura sonunda ona çıkar. Fenerbahçe camiasında maalesef bir türlü birlik sağlanamıyor.

Düşünün son yıllarda iki üst düzey Fenerbahçeli, federasyon başkanı oluyor. Biri Mehmet Ali Aydınlar, birisi Nihat Özdemir... İkisi de çok iyi Fenerbahçeliler, iyi bilirim. Ama ufak hesaplar uğruna iki Fenerbahçeli'yi taraftara tu-kaka gösterdiler.

Ama sonunda taraftar kimin ne olduğunu anlayacaktır.