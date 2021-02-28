Yersenkirşen!

Zemin, her zamanki gibi iyi değil. Bu zeminde mücadele etmek zor. Hem rakiple mücadele ediyorsun, hem zeminle.

Bir de sakatlanmamaya bakacaksın.

90 dakikaya baktığımız bir şey net göründü. Galatasaray 2-0 galip, Erzurumspor 3 pozisyon yakaladı, maç üç dakikada 3-2 olurdu fakat kaçırdılar. Ama şu var;

Erzurumspor yakaladığı pozisyonları kendi yaratmadı. Galatasaray defans oyuncularının ukalalığından pozisyona girdiler.

Erzurumspor'un rakibi Galatasaray değil. Burada mağlup da olsan, fazla bir şey kaybetmezsin. Rakiplerini yeneceksin.

Galatasaraylı Mohamed, tam bu tarz maçların adamı. Hem fizik olarak güçlü, hem inatçı. Topa da çok sert vuruyor, fazla ince işe girmiyor.

Sarı-kırmızılılar topu iyi çeviriyorlar yalnız arka bölgede 2-0'dan sonra yaptıkları ukalalık, çok şeye mal olabilirdi ama Erzurumsporlular bundan faydalanamadı.

Hakem gördüğünü çalmaya gayret etti. Zaten hakemi de fazla zorlayacak bir maç değildi..

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Yalnız Galatasaray'ın attığı bir ikinci gol var. Net ofsayt pozisyonunda Arda'ya uzun bir top atılıyor. Arda topa doğru gidince, Erzurumsporlu defans oyuncuları da 'nasıl olsa ofsayt' diye bırakıyorlar.Fakat bu sırada topa doğru giden Arda bir anda vazgeçiyor, ofsayt pozisyonunda olmayan arkadaşı gelip topu alıp, golü de atıyor. Şimdi burada düşünelim..Arda pozisyonun içinde mi, evet!Arda topa doğru hareket ederek defansı yanıltıyor mu, evet!Topa doğru gidip kendine bir avantaj sağlayıp, rakibi yanıltıyor mu, evet!Bunların hepsi olduğu bir şeyde, nasıl bir gol kararı veriliyor?Hakem de, yardımcı da bunu atlayabilirler, yorum...Bazıları diyor ki, bu pozisyona VAR karışmaz. Ya kardeşim, VAR'daki hakem karar verecekse, gelsin o idare etsin. Sen çağır maçın hakemini, o karar versin pozisyonun aktif mli pasif mi olduğuna! Ama bizde bu işler böyle.Hani Almanya'da bir yer var ya, Yersenkirşen!..Bu arada unutmadan Luyindama'nın son dakikalarda verdiği bir pas var ki, bu da kaleciye pas!.. Muslera'nın topu elle almaması gerekiyordu, çünkü top rakipten gelmedi. Ama bu da hakemin gözünden kaçtı!..