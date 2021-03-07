Hakem pembe baktı

Futbol böyle bir oyun. Hiçbir zaman şakaya ve ihmale gelmez. 'Bu işi bitirdim' dersin, dediğin an öyle iki tokat yersin yanarsın. Nitekim dün gece böyle bir maç yaşandı. 90+3'te Antep'in topu direkten dönmese maç 2-2 olacak. Demek ki siyah-beyazlılar bazı yerlerde hata yaptı. Beşiktaş kötü mücadele etmedi 90 dakika ama şu da bir gerçek o çok iyi oynayan Beşiktaş yok. Şunu da diyebilirsiniz her maç iyi oynayamazsınız ama kazanmalısınız. Dün gece Beşiktaş şansının da yardımıyla kazandı.

Gaziantep'ten daha fazla topla oynadılar. Ama oyuna tam hakim olamadılar. Öyle sağdan soldan alıştığımız organize golleri bulamadılar.

İlk golde hakem yardım etti. Gaziantep hücuma çıkarken Beşiktaşlı futbolcu faul yaptı, hakem avantajı oynattı ama hemen topu kaybettiler avantaj kayboldu faulü vermesi lazımdı. O top Beşiktaş tarafından kesilip hemen hücum yapılınca Aboubakar golü attı.

Kalecinin de hatası var, zamansız çıktı.

Maçın genelinde de hakem Beşiktaş'a fazla pembe baktı. İlk yarıda aklımda kalan bir pozisyon var; sağ kanatta Kenan, Rıdvan'a daha dokunmadan Rıdvan kendini yere bıraktı, yan hakem hemen bayrağı kaldırdı faul diye. Bu gibi birçok pozisyon yaşandı. Siyah-beyazlıların da bu tip davranışa ihtiyacı yoktu bence. Yalnız dün gece şuna şahit oldum; Beşiktaş'ın bundan evvel oynadığı diğer maçlarda yük herkesin omzuna eşit biniyordu. Dün şu gözüktü bazıları daha fazla mücadele ettiler bazıları az. Tamam, Aboubakar 2 gol attı, güzel, fırsatçı da yalnız Larin inanılmaz çalıştı hem hücumda hem geride.

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