Kediler alemi!

Belhanda olayından sonra G.Saraylı oyuncularda şu görünüyor: Belki iyi oynamayabiliriz ama iyi mücadele etmemesi lazım. G.Saray'da Terim bazı oyunculara faza prim verdi. Mesela Belhanda, Arda, Babel... Bunların üçünün aynı takımda olması imkansız ancak birinin oynaması lazım. Çünkü bu üçü diğer arkadaşlarına yük bindiriyor. Dün akşam sakatlıktan gelen Falcao bile çok çalıştı ama aynı mücadeleyi Belhanda iki yıldır vermedi. Belhanda iyi oyuncu evet ama sen takımına mücadele olarak bir şeyler veremezsen bu bir şey sağlamaz. G.Saray'da kadro kötü değil ama formayı adaletli dağıttığınız zaman futbolcular rahat eder. Onyekuru geldi iki gol attı, sonrasındaki görüntü ben Onyekuru'yum. Onye'yi kaldırın sahada 'kuru' vardı... Dün yedekten girince başka türlü mücadele etti. G.Saray'da kaytaran oyuncu yoktu oynayanlar ve sonradan girenler dahil herkes mücadele etti.

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G.Saray'ın attığı gole benzer pozisyon Kayseri'ye geldi golü kaçırdı, aynı pozisyon Onyekuru'ya geldi, golü attı. Neden? Kayserili oyuncu kaleye fazla yaklaşınca açısı daraldı. Onyekuru bunu yapmadı. Kaleciye fazla yaklaşmadan gerekeni yaptı. Kayseri'nin işi zor. Çünkü gol atacak adamları yok. Mücadele ediyorlar ama bir yere kadar. Ligde kalacaksan sinekten yağ çıkaracaksın. Hakem için fazla lafa gerek yok. Maça çıkarken yüzündeki ifade sanki ruhunu vermiş gibi. 'G.Saray yenillirse naparım' diye düşünüyor. Kayseri umurunda değil. Yalandan düdükler çalıyor. Ama inandırıcı değil. Türkiye'de hakemlik alemini topyekün değiştirmezseniz hiçbir şey yapamazsınız. Yine yazıyorum yine söyleyeceğim; üç büyükler sezonun ortalarında hep bağırırlar, iyi oynamadıklarında hakemleri suçlarlar. Sezon sonda biri şampiyon olur. Hele bu martta olursa, çünkü mart ayı keskin virajların olduğu aydır. Kulüpler daha fazla ses çıkarırlar. Mart ayı olunca da aklıma da kedilerin alemi gelmiyor değil!