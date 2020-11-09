Köşeyi döndü!

Hani bir laf vardır; "Köşeyi döndün mü?" veya derler ki "Köşeyi nasıl döneceksin?" Galatasaray için bu maç, tam bir köşeyi dönme maçıydı. Ya dönecekti ya da üzerine bin tane yorum yapılacaktı. Fatih, arkayı dörtledi ortayı beşledi, ileride bir tek Babel'i bıraktı. Bu Fatih'in eksi taktiği. Babel'in yanına pozisyona göre Belhanda'yı soktu, Feghouli'yi soktu, Arda'yı soktu.

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Bakınız! Babel oynadığı zaman, Hollandalı'ya topu verdiğinizde Babel topu hemen vermiyor. Basıyor, dönüyor, çift stoperi oyundan düşürüyor. Bu arada da orta alandan gelen arkadaşları da pas yaptığında takımı rakip kaleye taşıyor. Ve bunu da iyi yapıyor. Babel bunu yaparken, Feghouli- Belhanda-Arda üçlüsü de fizik olarak iyi oldukları dakikalarda sarıkırmızılılar çok iyi işler yaptılar. Nitekim ilk 45 dakikada Galatasaray istediği gibi oynadı. Sivasspor'u kımıldatmadı. Bir tek Sivasspor'un penaltı pozisyonunda defansın yaptığı büyük hatadan (rakip taç atarken laubaliliğinden) penaltı pozisyonu yarattılar kendi aleyhlerine.

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İkinci yarıda Belhanda, Feghouli ve Arda yorulmaya başlayınca Sivasspor etkili olmaya başladı. Kaleci Okan, yaptığı büyük bir hata ile gole sebebiyet verdi. Ama sonra iki tane iyi top çıkardı. Şimdi burada şöyle bir olay var. Galatasaray yazarları veya bazı Galatasaraylılar, Feghouli ile Belhanda'ya sallıyorlar. İyi güzel ama bir de arka bahçeye çıkıp şöyle bakalım pencereden; Feghouli ile Belhanda'yı oynatsan da oynatmasan da belli bir parayı vereceksin, satana kadar. O zaman bunları oynatmakta fayda var. Oynatmamakta, kenarda bekletmekle veya bedavaya yollamakta değil. Size şunu hatırlatayım;

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Geçen sezon Beşiktaş yönetimi kaleci Karius'u gönderdi. Karius, gitti Beşiktaş'ı UEFA'ya şikayet etti parasını tıkır tıkır aldı. Sergen Yalçın o zaman çıkıp ne dedi? "Madem bu parayı verecektik kulüp olarak, o zaman oynatsaydık. Hem parasını vereceğiz, hem adamı oynatmayacağız. Bu akıllı bir iş değil" dedi. Nitekim Sergen Yalçın'ın yaptığı yorumun doğruluğunu Beşiktaş bugünlerde daha net görüyor. Ve bence de Fatih Terim, çok eleştirilen Feghouli-Belhanda ikilisini böyle kullanarak doğru iş yapıyor. Ayrıca ticarette şöyle bir kural vardır; Malı tezgahın altına saklamayacaksın, satmak için vitrine çıkaracaksın.

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Galatasaray'da neler noksan, neler iyi bu maçta çok iyi gözüktü. Belhanda, Feghouli ve Arda Turan fizik olarak daha iyi duruma gelmeliler. Üçü de teknik olarak üst düzey oyuncular ama kondisyonları belli bir noktadan sonra yetmiyor. Bu üç oyuncu fizik olarak iyi olursa Galatasaray'ı yukarı taşırlar. Yoksa Galatasaray'ın işi zor. Öyle veya böyle bu maç sarıkırmızılılar için çok önemliydi. Köşeyi döndüler. Ama bundan sonra yola nasıl devam ederler, bilemem. Hakemin Sivasspor lehine verdiği iki penaltıdan ilki kesin penaltı. Sivaslı futbolcunun gereksiz yere itirazına gösterdiği sarı kart da doğru. Bekle bakalım kardeşim! Ama ikinci pozisyon için aynı şeyi söyleyemeyeceğim… Sivaslı oyuncu penaltı almaya gitti, hakem de vermedi.