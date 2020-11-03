Fener’de ışık var

Maçtan, pozisyonlardan, teknik-taktiken önce şuna değinmem lazım. Sahada oynayan 22 futbolcu da profesyonel geçiniyorlar. Pofesyonel adam bu işten ekmek parası yiyen adam demek.

İyi güzel de size şimdi 2 tane profesyonel futbolcu profili çizeceğim. Biri Antalyalı Jahovic biri Fenerli Sinan Gümüş... Eğer bunlar profesyonelse ben de spor yazarı değilim. Yaptıkları işlere bakın pozisyon icabı kart görürsünüz. Hadi bir kart gördünüz karttan sonra ona göre hareket edersiniz. Ama yok bu iki futbolcu da göstere göstere atıldılar. Buna mecazi manada ancak şunu söyleyebilirsiniz; takımlarını satan adamlar. İlla satmak parayla olmaz dün akşamki gibi aptalca da olur.

Maç 11'e 11 oynansa ne olurdu?

Bunu düşünmek zor. Ama ikinci yarı F.Bahçe'nin baskısı Antalya'nın çaresizliği maçı bir anda 5-1, 6-1 yapabilirdi. Olmayınca olmaz...

4 top direkten döndü ama şu var şu ana kadar seyrettiğim maçlardaki Fenerli oyuncaların hırsı, isteği, baskıları, oyunda yön değişirmeleri ne G.Saray'da var, ne Beşikta'ta ne Trabzon'da... Peki çok mu iyi oynuyorlar? Hayır. Ama yeni bir takım. ilerisi için ışık veriyorlar.

Gördüğüm karadıyla Erol Bulut koşan bir takım yaratmak istiyor.

Mücadele eden, sahada yürümeyen, topa kafa sokan bir takım istiyor.

Zaten dikkat edin iki maçtır Sosa'yı alıyor. Çünkü Sosa çok mücadele etmiyor. Belli bir oyun karakteri var.

Trabzon'da tekti yani vazgeçilmezdi ama Fener'de böyle bir şansı yok.

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