Keçiboynuzu var mı?

Önceki gün Galatasaray- Ankaragücü maçı, 90 dakika televizyon başında maç mı seyrettik eziyet mi çektik? Dün bu sefer Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı aynı cümleler. Önceki gün Ankaragücü hiç olmazsa Galatasaray'ın üzerine gitti. Dün Yeni Malatyaspor gol yiyene kadar maç tek kale oynandı. Hücum açısında hiçbir şey yapmayan, tabiri caizse ilkel ve iğrenç bir futbol oynayan bir Yeni Malatyaspor. Peki böyle bir futbola Beşiktaş karşılık verdi mi, veya gereğini yaptı mı? Hayır.



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Onlar da topla oynadılar. Bu kadar defans yapan bir takıma gerekli işlemleri yapıp etkili olamadılar. İkinci yarı golle başlayınca maç biraz hareketlendi. Yeni Malatyaspor biraz oyuna çıkmaya başladı. Ama öyle çıkışlar ki inanılmaz vitaminsiz ve cılız mı desek veya zayıf mı desek. Peki öyle de böyle de boşa üzerine gelen bir takıma, bu sefer Beşiktaş ne yapmalı? Çabuk çıkıp, pozisyon yakalamalı değil mi? Hayır. Böyle bir takıma Beşiktaş onu da yapamadı. Ve bu Galatasaray ile Beşiktaş "Şampiyonluğa oynayacağız" diyorlar. Size şunu net söyleyeyim; bizim seyrettiğimizin adı Süper Lig. Ama TFF 1. Lig'de çok takım, bunlardan daha iyi futbol oynuyor. Türk futbolu gittikçe batağa gidiyor.



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Pandemi mandemi hikaye. Herkesin ağzında bir çiklet, 'milli maç haftasından sonra iyi olacağız'. Şimdi artık son mili maç arasına gireceğiz, yine aynı nakarat olacak. Dün 22 futbolcuya bakıyorum; biraz futbol oynamaya, mücadele etmeye çalışan Larin var. Zaten o da golü attı. Sağa girdi, sola girdi, ortaya girdi, sinirlendi sarı kart bile gördü. Topu alırken faul da yapmamıştı ama bu sefer sahadaki bir başka varlık çıktı; hakem... Çok haksız bir faul verince itiraza sarı kart gösterdi. Evet koca bir 90 dakikadan yazacaklarımız bu kadar. İnsan neler yazmak istiyor ama elimizden bu kadar geliyor. Oynasalar yazacağız. Yoksa neyi yazacağız. Keçiboynuzu çiğne babam çiğne. Hoş keçiboynuzu bulsak da çiğnemekte fayda var bilirsiniz! Bunlarda o fayda da yok.