Sıfır, sıfır, sıfır!

Sahaya çıkan 11 hücum anlamında bir şeyler vadediyordu. Tabi aynı şeyi orta sahadan beklemek çok zordu. İnanın dünyanın en kafası karışık oyuncuları Fenerbahçe'de oynuyor! Her gelen teknik adam kendi sistemini oturtmaya çalışıyor, futbolcuların kafası allak bullak oluyor! Tedesco rakibi Dinamo Zagrep'i küçümsemiş olacak ki orta sahada direnç gösterecek kimseyle başlamadı maça… Ön taraftan stoperlere kadar Szymanski dışında baskıya cevap verecek, adam kovalayacak, savunma yapacak kimse yoktu. Hal böyle olunca bütün orta saha mücadelelerini Hırvat takımı kazandı. Hele Mert Müldür varken sağ beke Çağlar'ı koymasını anlayamadım. Karşılaşmada zaman zaman 3'lüye geçmeyi düşünmüş olmalı diyerek anlamlandırmaya çalışıyorum. Kalibresi bu kadar düşük bir rakibe karşı çok hücumcuyla oynamana karşın doğru düzgün pozisyona bile giremedin. Birçokta pozisyon verdin. En- Nesyri öylesine ağır ve o kadar yanlış yerlerde duruyor ki… Böyle bir santrforla tehlikeli olmak neredeyse imkansız. UEFA Avrupa Liginde belkide tarihinin en zayıf takımları yarışıyor. Böyle bir gruptan Fenerbahçe'nin çıkamaması tarihi rezalet olur. Allah aşkına En- Nesyri'nin istatistiklerine bakın beni anlayacaksınız. Ne isabetli şutu, bırakın isabetliyi şutu bile yok. Bütün istatistikleri 0! Dinamo Zagrep'e 3 gol yiyip yenilmenin hesabını birileri vermeli. Yeni Başkan Sadettin Saran'ın yerinde olsam Samandıra'ya baltayla girerim. Zira bu kadronun böyle oynamaya hakkı yok.